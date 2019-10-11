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  • DCH Ярославского заявила об интересе к приватизации "Электротяжмаша" и "Объединенной горной химической компании"
11 октября 2019, пятница, 12:35 597
Экономика 2019-10-11T12:35:01+03:00
Українські Новини
DCH Ярославского заявила об интересе к приватизации "Электротяжмаша" и "Объединенной горной химической компан

DCH Ярославского заявила об интересе к приватизации "Электротяжмаша" и "Объединенной горной химической компании"

Группа DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского заявила о готовности принять участие в конкурсах по приватизации предприятий "Электротяжмаш" и "Объединенная горная химическая компания", если уполномоченные государственные органы примут соответствующие решения.

Соответствующий пресс-релиз размещен на официальном сайте группы.
Информация о намерениях DCH появилась после того, как Тимофей Милованов, глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сообщил о передаче "Электротяжмаша" и "Объединенной горной химической компании" Фонду государственного имущества Украины для последующего проведения приватизационных конкурсов.
"Мы заинтересованы в развитии украинской промышленности, а анонсированные министром к приватизации объекты получат новые перспективы развития за счет синергии с другими активами DCH. Инвестиционные возможности DCH и успешный опыт управления крупными производственными комплексами являются предпосылками обеспечения стабильной работы "Электротяжмаша" и "Объединенной горной химической компании", и укрепления рыночных позиций этих предприятий", - говорится в сообщении на сайте DCH.
DCH Александра Ярославского - одна из крупнейших и наиболее динамично развивающихся украинских бизнес-групп с более чем 20-летней историей. Приоритетными направлениями деятельности группы являются финансы, промышленность, добыча полезных ископаемых, транспорт, девелопмент, производство стройматериалов, гостиничный бизнес и др. В числе украинских активов DCH: Харьковский тракторный завод, рудник "Сухая балка" (Кривой Рог), Днепровский металлургический завод (ДМЗ), страховая компания "ИНГО Украина", Международный аэропорт "Харьков", УГДК, отель Kharkiv Palace Hotel 5*, сеть ТРЦ "Караван Megastore", регбийный клуб "Олимп" и др. Инвестиции Александра Ярославского только в экономику Харьковского региона превысили $1 млрд., включая вложения в программу подготовки инфраструктуры Харькова к Евро-2012 (строительство аэропорта, стадиона, первого в городе 5* отеля и прочих критериальных для УЕФА объектов).

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