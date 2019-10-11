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11 октября 2019, пятница, 11:11 1517
Экономика 2019-10-11T11:32:39+03:00
Українські Новини
Возврат "Укртелекома" и "Криворожстали" в госсобственность сорвет большую приватизацию, - СМИ

Возврат "Укртелекома" и "Криворожстали" в госсобственность сорвет большую приватизацию, - СМИ

Планы правительства привлечь в Украину 50 млрд долларов инвестиций - в том числе посредством масштабной приватизации больших и малых объектов госсобственности - могут не осуществиться, если продолжатся попытки реприватизировать крупнейшие предприятия, которые уже давно сменили собственника. В первую очередь это касается таких гигантов, как "Укртелеком" и "Криворожсталь", пишет "Зеркало недели".

В материале анализируются успешные и провальные кейсы по разгосударствлению крупных компаний. "Криворожсталь" и "Укртелеком", в ходе приватизации которых госказна пополнилась 24,2 и 10,6 млрд грн соответственно, - показательные удачные примеры. После смены собственника предприятия успешно развиваются.
Намерения государства возвратить их себе пагубно отразятся не только на них самих, но и на процессе дальнейшей приватизации, которая запланирована на будущий год.
"Зачем государству "Криворожсталь" или "Укртелеком" и сможет ли оно, вернув себе предприятие, стать его эффективным собственником? Откуда в казне найдутся средства на развитие и модернизацию таких гигантов? Что получит бюджет от предприятия в первые же годы после возможной реприватизации и перекроют ли эти средства потраченные ресурсы?" - задается вопросами автор материала.

Источник напоминает, что возврат того же "Укртелекома" в госсобственность - это в первую очередь, возврат его нынешнему собственнику 10,6 млрд грн, уплаченных в ходе приватизации.
На данный момент объектами приватизации в Украине интересуются многие иностранные инвесторы, однако они осторожны. Их отталкивают непредсказуемость государственных институций, незащищенность частной собственности, большая налоговая нагрузка при ведении бизнеса, коррупция, несовершенство судебной системы. И то, что все эти факторы сегодня активно нейтрализуются и ликвидируются новой властной командой, усвоили и увидели еще не все потенциальные инвесторы, говорится в материале.
Поэтому главная задача - давать им только позитивные сигналы, демонстрировать  положительные новации в действии (сокращение налогового бремени, прозрачность процедур, внедрение законодательных норм, защищающих бизнес любого масштаба). А реприватизация (сколь оправданной она бы ни казалась внутри страны) выглядит как очень скверный сигнал для международного инвестиционного сообщества: государство отбирает у бизнеса предприятие, которое перед этим само же ему и предложило выкупить. В такой атмосфере наивно рассчитывать на приток 50 млрд дол инвестиций за пять лет, заключает издание.

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