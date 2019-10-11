"Укрлендфарминг" Бахматюка выделил полмиллиона на поддержку образования, искусства и спорта в селах

В прошлом месяце агрохолдинг "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка выделил полмиллиона гривен для поддержки сельских детсадов, школ, домов культуры, футбольных клубов и команд на территории своего присутствия.

Крупнейший украинский агрохолдинг традиционно поддерживает развитие образования и учебные учереждения, организацию досуга на селе, в том числе занятия искусством и спортом в регионах, где присутствуют предприятия агрохолдинга. В частности, более четверти миллиона гривен из своего бюджета распределила на социальные проекты "Агрокомпания "Прикарпатье" из группы "Укрлендфарминг". "Наш приоритет в предоставлении помощи - это ФАПы, детские сады, школы и религиозные общины. Мы всегда поддерживаем и футбольные команды, способствуя проведению соревнований, обустройству залов для тренировки, закупке формы, спортинвентаря. Поддерживая занятия футболом взрослыми и детьми, среди прочих, десятилетия подряд помогаем футбольному клубу "Вихрь" села Ямница Тисменицкого района. Особое внимание уделяем спонсорству традиционных массовых мероприятий, таких ежегодных местных фестивалей, как, к примеру, "Праздник Лемковщины", - поделился директор ООО "Агрокомпания Прикарпатья" Александр Цявук. - Стараемся максимально вникать в потребности сел, где работаем, и помогать им".

Недавно "Агрокомпания "Прикарпатье" обустроила в Народном доме села Долгий Войнилов Калушского района Ивано-Франковской области хореографический класс для ансамбля "Бойкивчанка". Занятия посещают дети от 6 до 16 лет. Сельский староста Владимир Федькив отметил, что "Основательница ансамбля, учительница хореографии Ирина Якимечко вместе со своими ученицами ждали возможности тренироваться в нормальных условиях достаточно долго. Ранее они занимались в школьной столовой на бетонном полу. "Бойкивчанке" скоро десять лет, и за этот период ансамбль получил признание как творческий коллектив, получив в 2017 году лауреатство на областном конкурсе".

"Укрлендфарминг" - один из крупнейших агрохолдингов страны занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, животноводством и производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL). Предприятия группы компаний работают в 600 населенных пунктах в 22 регионах Украины и традиционно сотрудничают с общинами в реализации образовательных, культурных, спортивных проектов. Владельцем "Укрлендфарминг" является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.