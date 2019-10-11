подписаться на рассылку
24.65 25.1
26.85 27.55
˟
  • Новости
  • Политика
  • Владимир Зеленский пообещал разобраться с повышением ренты на руду, - СМИ
11 октября 2019, пятница, 10:23 343
Политика 2019-10-11T10:23:09+03:00
Українські Новини
Владимир Зеленский пообещал разобраться с повышением ренты на руду, - СМИ

Владимир Зеленский пообещал разобраться с повышением ренты на руду, - СМИ

Президент Владимир Зеленский прокомментировал внесенный в Верховную Раду законопроект №1210, которым, среди прочего, резко повышаются рентные ставки на добычу руды. Зеленский заявил, что не знаком с подобной инициативой.

"Этот законопроект внесен в Верховную Раду депутатами от "Слуги народа"?", — поинтересовался он, услышав о повышении налогов на руду в десять раз в сравнении с соседними странами. Получив утвердительный ответ, он заявил: "Мы разберемся в этом. Посмотрим на законопроект". Об этом пишет thepage.

На вопрос thepage Зеленский ответил уже после завершения трансляции пресс-марафона. В ходе марафона права задать вопрос нескольким журналистам, в том числе и корреспонденту thepage, предоставлено не было, несмотря на наличие аккредитации.

В то же время министр экономики Тимофей Милованов, комментируя повышение рентной платы на добычу руды, заявил thepage, что законопроект был внесен в Верховную Раду без просчетов его влияния на экономику со стороны министерства.

Напомним, что вчера, 10 октября, в Кривом Роге прошли митинги работников горнодобывающих предприятий, на которые вышло около 400 человек. Они заявили о возможном закрытии производств в случае, если будет принят закон №1210.

Документ расширяет понятие первичной переработки: вместо себестоимости руды и первичного дробления за основу берется стоимость конечного продукта — концентрата, окатышей, агломерата. Тем самым рост платежей горно-обогатительных комбинатов составит 300-400%. Кроме того, документ предусматривает переход от индивидуальных ставок для отдельных месторождений (сейчас 14-25%) к установлению нижнего порога на уровне двойной учетной ставки НБУ (сейчас 34%). Наконец, ставка ренты увеличивается с 8 до 10%.

Как утверждают отраслевые ассоциации, принятие законопроекта снизит производство железорудного сырья, ударит по объемам экспорта Украины и, в конце концов, приведет к снижению валютных поступлений и ослаблению гривны. В ассоциациях уже заявили о потере рабочих мест на ГОКах, сокращении порядка 30 тыс. человек.
Архив
Новости
Суд в США арестовал "спонсоров Трампа", установив залог в миллион долларов 10:33
Генпрокурора Рябошапку вызвали в антикоррупционный комитет Рады по делу о снятии неприкосновенности с Приходько, - СМИ 10:33
Владимир Зеленский пообещал разобраться с повышением ренты на руду, - СМИ 10:23
Зеленский считает приоритетным сохранение в Украине "Мотор Сичи" 10:03
Рудольф Джулиани. Фото: ru.wikipedia.org
Джулиани опубликовал возможные доказательства вмешательства Украины в выборы США 10:03
больше новостей
"Укрзализныця" намерена сократить 120 тысяч человек без ведома Зеленского 16:52
Найденная британцем деталь от трактора оказалась доисторической золотой гривной 17:27
Военные АТО подозревали убитого в работе на боевиков ЛНР. Фото: facebook.com/ato.news
Похоронили вместе с телевизором: Суд вынес приговор украинским военным, которые по ошибке расстреляли жителя Луганской области 12:56
Мендель во время пресс-марафона указала журналистам на выход 12:03
В США семья забрала домой 20 кг кокаина, которые обнаружила на пляже 16:50
больше новостей
"Укрзализныця" намерена сократить 120 тысяч человек без ведома Зеленского 16:52
НАБУ работает в интересах Коломойского, – СМИ 13:13
Татьяна Чорновол.
Чорновол устроила истерику в ГБР и прорвалась к Трубе 12:30
Директор Закарпатского облавтодора Иван Немеш
Идеальное преступление: Глава Закарпатского облавтодора помог украсть 2 млн гривен, признал вину и получил 15 тыс. гривен штрафа 16:39
НАБУ обязали открыть дело против Кличко за махинации при строительстве Шулявского моста 18:09
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok