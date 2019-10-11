Зеленский считает депутата Рады Столара связанным с махинациями с недвижимостью в Киеве

Президент Владимир Зеленский считает, что депутат Верховной Рады Вадим Столар связан с махинациями с недвижимостью в Киеве. Об этом он заявил во время пресс-марафона, передают Українські Новини.

"Отношения между мэром и депутатами Киевсовета - я знаю, что там нет отношений, и это не из-за нас, я думаю, что из-за непониманий, много проблем, группы влияний... Я думаю, я не знаю лично этого человека, но из-за господина Столара... Его фамилия звучит там, какие-то были здания, какие-то средства, какие-то отмывания, очень большие, миллионные суммы. Я думаю, что все это проблемы, которые нужно решать", - сказал Зеленский.

Зеленский выступает за разделение полномочий мэра Киева и председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).

При этом он считает высокими шансы нынешнего мэра Киева, председателя КГГА Виталия Кличко победить на следующих выборы мэра столицы.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин одобрил представление Зеленского на увольнение Кличко с должности председателя КГГА.

Премьер-министр Алексей Гончарук намекнул, что это связано с якобы отношениями Кличко и Столара.

Ранее руководитель Офиса Президента Андрей Богдан прогнозировал увольнение Кличко с должности председателя КГГА, отмечая влияние бизнесмена Столара на решения администрации города.