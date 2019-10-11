Зеленский считает депутата Рады Столара связанным с махинациями с недвижимостью в Киеве

Президент Владимир Зеленский считает, что депутат Верховной Рады Вадим Столар связан с махинациями с недвижимостью в Киеве. Об этом он заявил во время пресс-марафона, передают Українські Новини.\r\n"Отношения между мэром и депутатами Киевсовета - я знаю, что там нет отношений, и это не из-за нас, я думаю, что из-за непониманий, много проблем, группы влияний... Я думаю, я не знаю лично этого человека, но из-за господина Столара... Его фамилия звучит там, какие-то были здания, какие-то средства, какие-то отмывания, очень большие, миллионные суммы. Я думаю, что все это проблемы, которые нужно решать", - сказал Зеленский.\r\nЗеленский выступает за разделение полномочий мэра Киева и председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).\r\nПри этом он считает высокими шансы нынешнего мэра Киева, председателя КГГА Виталия Кличко победить на следующих выборы мэра столицы.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Кабмин одобрил представление Зеленского на увольнение Кличко с должности председателя КГГА.\r\nПремьер-министр Алексей Гончарук намекнул, что это связано с якобы отношениями Кличко и Столара.\r\nРанее руководитель Офиса Президента Андрей Богдан прогнозировал увольнение Кличко с должности председателя КГГА, отмечая влияние бизнесмена Столара на решения администрации города.