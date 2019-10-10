Журналистка издания "Страна" Юрия Корзун составила список из десяти самых популярных фраз Президента Владимира Зеленского, сказанных им на пресс-марафоне 10 октября. Соответствующий список она опубликовала на своей странице в соцсети Facebook.\r\nТоп-10 популярних фраз Зе.\r\n\r\n“Нічого про це не чув”.\r\n“Буду розбиратись”.\r\n“Це питання не до мене, а до мера”.\r\n“У меня нет полномочий”.\r\n“Я не можу прийняти 40 мільйонів людей”.\r\n“Я - хороший президент”.\r\n“Я не слідкую за цією інформацією. У мене дуже багато проблем. Ви хочете, щоб я зробив що”?\r\n“К вам сейчас Кирилл подойдёт”.\r\n"Мы готовим законопроект, там все это будет учтено".\r\n“Так, а где мой блокнот? Я сейчас все запишу”.\r\n\r\n\r\n