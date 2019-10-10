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10 октября 2019, четверг, 23:36 13
СМИ 2019-10-10T23:41:09+03:00
Українські Новини
Юлия Корзун: 10 самых популярных фраз Зеленского на пресс-марафоне

Юлия Корзун: 10 самых популярных фраз Зеленского на пресс-марафоне

Юлия Корзун. Фото: Yulia Korzun/Facebook
Юлия Корзун. Фото: Yulia Korzun/Facebook

Журналистка издания "Страна" Юрия Корзун составила список из десяти самых популярных фраз Президента Владимира Зеленского, сказанных им на пресс-марафоне 10 октября. Соответствующий список она опубликовала на своей странице в соцсети Facebook.

Топ-10 популярних фраз Зе.

  1. “Нічого про це не чув”.
  2. “Буду розбиратись”.
  3. “Це питання не до мене, а до мера”.
  4. “У меня нет полномочий”.
  5. “Я не можу прийняти 40 мільйонів людей”.
  6. “Я - хороший президент”.
  7. “Я не слідкую за цією інформацією. У мене дуже багато проблем. Ви хочете, щоб я зробив що”?
  8. “К вам сейчас Кирилл подойдёт”.
  9. "Мы готовим законопроект, там все это будет учтено".
  10. “Так, а где мой блокнот? Я сейчас все запишу”.

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