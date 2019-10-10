Главред "Страны" Гужва рассказал, когда вернется в Украину

Главный редактор интернет-издания "Страна" Игорь Гужва рассказал, когда вернется в Украину, после того как тема его приезда на родину была поднята на пресс-марафоне президента Владимира Зеленского. Об этом он написал в Facebook.

По словам Гужвы , он сможет вернуться после закрытия сфабрикованных против него дел.

"Много вопросов сегодня задают по поводу моего возвращения в феврале, как сегодня было сказано во время пресс-конференции президента. Хочу еще раз повторить - мое возвращение в Украину возможно после закрытия сфабрикованных против меня при Порошенко уголовных дел", - написал главред "Страны".

На пресс-конференции Зеленский сказал, что не следил за делом журналиста. Однако, редактор "Страны" сообщил, что у президента в команде есть люди, которые могут дать ему всю информацию по этому делу.

Как сообщали Українськi Новини, 24 июня 2017 года Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для Гужвы в виде содержания под стражей и назначил залог в сумме 544 тыс. гривен.

Залог был внесен, но в феврале 2018 года обвиняемый выехал из страны.

1 октября Гужва сообщил, что Австрия предоставила ему политическое убежище.



В июне суд отменил розыск главреда "Страны" Гужвы.