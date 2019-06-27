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27 июня 2019, четверг, 07:00 523 Документ
СМИ 2019-06-27T07:00:02+03:00
Українські Новини
Суд отменил розыск главреда "Страны" Гужвы

Суд отменил розыск главреда "Страны" Гужвы

Игорь Гужва
Игорь Гужва

Шевченковский районный суд Киева отменил розыск главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужву.

Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Українських Новин.

"Определением Шевченковского районного суда Киева от 13.05.2019 отменен розыск обвиняемого Г. в данном деле в связи с установлением его места нахождения и получения им политического убежища в Республике Австрия", - сказано в нем.

Отмечается, что дело, в котором Гужва пребывает в статусе обвиняемого в неуплате налогов, находится в Шевченковском суде на стадии судебных дебатов.

Как сообщали Українськi Новини, 24 июня 2017 года Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для Гужвы в виде содержания под стражей и назначил залог в сумме 544 тыс. гривен.

Залог был внесен, но в феврале 2018 года обвиняемый выехал из страны.

1 октября Гужва сообщил, что Австрия предоставила ему политическое убежище.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что правоохранители будут добиваться объявления Гужвы в международный розыск.

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