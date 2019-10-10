Новое освещение сэкономило столичному бюджету более 12 млн гривен с начала года, - Киевгорсвет

В общем освещения столицы до конца года обновят на 25%.

"Такая экономия стала возможной благодаря установлению новой системе освещения, которая позволяет экономить не только на мощности светильников, но и благодаря использованию смарт системы управления ими", - заявил директор коммунального предприятия "Киевгорсвет" Владимир Круценко в ходе пресс-тура на предприятие.

По словам главы КП, управлять освещением улицы можно даже из специального смартфона, также "умный свет" автоматически показывает проблемные участки и места разрыва сети.

"Все это возможно благодаря управлению через систему, которую совместно с нами устанавливает на линиях освещения коммунальное предприятие" Информатика ". Эта система позволяет экономить за счет диммирование. К примеру, в 23 часа, когда интенсивность движения в городе Киеве уменьшается, мы уменьшаем нагрузку на линию 30%, а после 1 ночи и до 50% ", - сообщил Круценко.

В то же время директор КП пожаловался на хулиганов, которые уничтожают имущество столицы.

"Вот, пример, на Оболонской набережной светильники постоянно простреливают. Трижды в год мы заменяем шаровые светильники на набережной. Их там стоит почти 200 штук. Одна такая замена с лампой и ресурсом на замену стоит около 1000 грн. Вы можете сами посчитать сколько это стоит ", - отметил директор КП "Киевгорсвет"".

Кроме того, в ходе пресс-тура журналисты посетили площадку по установлению нового освещения на проспекте Победы, где руководитель коммунального предприятия пообещал обновить освещение всего проспекта Победы до бульвара Шевченко, а оттуда и до улицы Крещатик.