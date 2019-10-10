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10 октября 2019, четверг, 18:15 465
Экономика 2019-10-10T18:21:09+03:00
Українські Новини
Политикам стоит смелее высказываться о негативном эффекте импорта электроэнергии из России, – Карасев

Политикам стоит смелее высказываться о негативном эффекте импорта электроэнергии из России, – Карасев

Вадим Карасев. Фото: znaj.ua
Вадим Карасев. Фото: znaj.ua

Политолог Вадим Карасев заявил, что несмотря на сложную и вопиющую проблему, назревшую в Украине (речь об импорте электроэнергии из Российской Федерации), пока лишь Олег Ляшко четко высказал свою категоричную позицию по этому вопросу.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Пока что из топовых политиков только Олег Ляшко прямо высказался по этой проблеме. Политики должны публично озвучивать и защищать свою позицию. Очень надеюсь, что он первый из политиков, но не последний. Проблема очень серьезная", - написал Карасев.

По его мнению, импорт электроэнергии из Российской Федерации (РФ) чреват для Украины тем, что отсекает Украину от перспектив интеграции в европейскую энергосистему ENTSO-E.

"Эксперты говорят, что 4 года Украина держалась, не покупала у россиян электроэнергию, готовилась к синхронизации своей энергосистемы с Европой. А сейчас из-за того, что кто-то из приближенных к власти олигархов решил "здесь и сейчас" заработать, может быть сломана вся выстраиваемая за последние годы стратегия энергетической безопасности", - уверен политолог.

По его словам, позиции экспертов понятны, а вот политики "как в рот воды набрали".

"Я имею в виду не отдельных неравнодушных депутатов из профильного комитета, а больших политиков, лидеров партий. Неужели медийная эйфория вокруг одного известного олигарха К. так влияет на политиков? Или политики не хотят потерять лояльность одного общенационального канала?" - задался вопросом Карасев.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который была пролоббирована справка, позволившая закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. Импорт должен был осуществляться из Беларуси.

1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с бизнесменом Игорем Коломойским.

Ряд энергоэкспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и будущий инструмент давления со стороны Кремля на украинскую власть. А народный депутат Украины Михаил Бондарь заявил, что будет инициировать отмену поправки об импорте электроэнергии.

Больше новостей о: Электроэнергия Россия импорт электроэнергии Вадим Карасев

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