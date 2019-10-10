подписаться на рассылку
24.7 25.15
26.9 27.6
˟
10 октября 2019, четверг, 18:10 96
Транспорт 2019-10-10T18:11:32+03:00
Українські Новини
Львов решил купить 100 троллейбусов с автономным ходом

Львов решил купить 100 троллейбусов с автономным ходом

Львов решил купить 100 троллейбусов с автономным ходом. Об этом говорится в сообщении Львовского городского совета, передают Українські Новини.

Решение принято на сессии 10 октября.

Горсовет утвердил договор с Международной финансовой корпорацией о предоставлении кредита в 50 млн евро.

25 млн евро будут направлены на покупку 100 новых троллейбусов с автономным ходом, 10 млн евро на ремонт и обновление электросети и 15 млн евро на ремонт ул. Шевченко.

Процентная ставка составит 4,99 — 5,5%.

Срок погашения - 13 лет, из них 3 года составит льготный период.

Как сообщали Українські Новини, Львов намерен закупить 100 автобусов, 10 трамваев и 50 троллейбусов в 2019 году.

Больше новостей о: Троллейбус

Архив
Новости
Богдан сам уволится в случае нарушения закона, - Зеленский 19:28
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский побил установленный Лукашенко мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции 19:18
Пресс-марафон Зеленского. Текстовый онлайн 19:14 Обновляется
Зеленский мэром Одессы хотел бы видеть ведущего "Что?Где?Когда?" 19:01
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский воспользовался уколами, чтобы не потерять голос 18:51
больше новостей
Военные АТО подозревали убитого в работе на боевиков ЛНР. Фото: facebook.com/ato.news
Похоронили вместе с телевизором: Суд вынес приговор украинским военным, которые по ошибке расстреляли жителя Луганской области 12:56
Мендель во время пресс-марафона указала журналистам на выход 12:03
"Укрзализныця" намерена сократить 120 тысяч человек без ведома Зеленского 16:52
Пресс-марафон Зеленского. Текстовый онлайн 19:14 Обновляется
В Офисе Президента не знают, когда Зеленский посетил Бабий Яр – до или после скандала 06:30 Документ
больше новостей
ГБР открыло дело на Порошенко из-за недостоверного декларирования 09:20
НАБУ работает в интересах Коломойского, – СМИ 13:13
Татьяна Чорновол.
Чорновол устроила истерику в ГБР и прорвалась к Трубе 12:30
Перед увольнением руководство ЦИК начислило себе до полмиллиона зарплаты, а новому председателю – 750 тысяч 10:44 Документ
Кличко хочет на треть поднять тариф на отопление уже этой зимой 10:09
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok