Львов решил купить 100 троллейбусов с автономным ходом. Об этом говорится в сообщении Львовского городского совета, передают Українські Новини.

Решение принято на сессии 10 октября.

Горсовет утвердил договор с Международной финансовой корпорацией о предоставлении кредита в 50 млн евро.

25 млн евро будут направлены на покупку 100 новых троллейбусов с автономным ходом, 10 млн евро на ремонт и обновление электросети и 15 млн евро на ремонт ул. Шевченко.

Процентная ставка составит 4,99 — 5,5%.

Срок погашения - 13 лет, из них 3 года составит льготный период.

Как сообщали Українські Новини, Львов намерен закупить 100 автобусов, 10 трамваев и 50 троллейбусов в 2019 году.