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10 жовтня 2019, четвер, 18:10 26
Транспорт 2019-10-10T18:12:51+03:00
Українські Новини
Львів вирішив купити 100 тролейбусів з автономним ходом

Львів вирішив купити 100 тролейбусів з автономним ходом

Львів вирішив купити 100 тролейбусів з автономним ходом. Про це йдеться в повідомленні Львівської міської ради, передають Українські Новини.

Рішення прийнято на сесії 10 жовтня.

Міськрада затвердила угоду з Міжнародною фінансовою корпорацією про надання кредиту в 50 млн євро.

25 млн євро будуть спрямовані на придбання 100 нових тролейбусів з автономним ходом, 10 млн євро на ремонт і оновлення електромережі і 15 млн євро на ремонт вул. Шевченка.

Процентна ставка складе 4,99 — 5,5%.

Термін погашення - 13 років, з них 3 роки складе пільговий період.

Як повідомляли Українські Новини, Львів має намір закупити 100 автобусів, 10 трамваїв і 50 тролейбусів у 2019 році.

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