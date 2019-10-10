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  • Зеленский подтвердил, что деньги на "взлетку" аэропорта в Днипре будут предусмотрены в Госбюджете-2020
10 октября 2019, четверг, 16:37 395
Политика 2019-10-10T17:35:48+03:00
Українські Новини
Зеленский подтвердил, что деньги на "взлетку" аэропорта в Днипре будут предусмотрены в Госбюджете-2020

Зеленский подтвердил, что деньги на "взлетку" аэропорта в Днипре будут предусмотрены в Госбюджете-2020

Аэропорт Днипра. Фото: dengi.informator.ua
Аэропорт Днипра. Фото: dengi.informator.ua

Сегодня, 10 октября во время пресс-марафона Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал строительство аэропорта в Днипре. Вопрос одним из первых в рамках утренней части пресс-события задал журналист издания "Информатор".

Напомним, что в госбюджете на 2020 год журналисты не обнаружили финансирование, обещанное властью на строительство взлётно-посадочной полосы Международного аэропорта "Днепр". Несмотря на то, что договоренности о выделении денег давно достигнуты, и Президент Украины их подтвердил во время визита в Днепр.

"Мы сделаем и поможем вам. Средства будут, потому что мы понимаем, что такое для города-миллионника аэропорт", — сказал тогда Президент.

К счастью, сегодня Владимир Зеленский повторно подтвердил приоритетность этого проекта и то, что в 2020 году в Днипре начнется строительство нового аэропорта.

"Ответ один: мы будем строить в Днипре аэропорт. Ничего не откладывается. В 2020 мы будем строить аэропорт и не только в Днипре", — сказал Президент.

А в нынешнем варианте госбюджета-2020 средства на "взлетку" Днепровского аэропорта пока не предусмотрены, потому что это ещё не окончательный документ. И в ближайшее время Президент даст поручение правительству внести соответствующую строчку в расходную часть. "Финальный бюджет мы договорились обсудить вместе с министром финансов и премьер-министром. А они пока еще ко мне не подходили. Но запишу себе", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, неделю назад губернатор Днепропетровской области Александр Бондаренко и президент группы DCH Александр Ярославский также обсудили детали проекта.

Работы в Международном аэропорте "Днепр" должны начаться уже в 2020 году — как только государство выделит первый миллиард гривен на строительство взлетно-посадочной полосы. Губернатор Александр Бондаренко сообщил, что все необходимые документы со стороны облгосадминистрации — акты и запросы — направлены в ВР и в Кабинет Министров.

Александр Ярославский, президент группы DCHАлександр Ярославский, президент группы DCH

Проект будет реализован в формате частно-государственного партнёрства. Планируется, что Александр Ярославский построит современный терминал и VIP-терминал, а государство — взлетную полосу. Инвестиции DCH составят порядка $70 млн, а государство вложит около 3 млрд грн. Новый аэропорт откроют на землях запаса рядом с действующим.

Как сказал на встрече с губернатором Ярославский, проект строительства терминала готовы презентовать через пару месяцев.

Как известно, по состоянию на сегодня инфраструктура Международного аэропорта "Днепр" физически изношена и морально устарела до той степени, что делает небезопасными полёты современных самолетов. Фактически, воздушное сообщение города с внешним миром сведено до минимума, не соответствует статусу города-миллионника и сдерживает как развитие самого Днипра, так и прилегающих регионов.
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