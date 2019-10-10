Зеленский подтвердил, что деньги на "взлетку" аэропорта в Днипре будут предусмотрены в Госбюджете-2020

Сегодня, 10 октября во время пресс-марафона Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал строительство аэропорта в Днипре. Вопрос одним из первых в рамках утренней части пресс-события задал журналист издания "Информатор".\r\nНапомним, что в госбюджете на 2020 год журналисты не обнаружили финансирование, обещанное властью на строительство взлётно-посадочной полосы Международного аэропорта "Днепр". Несмотря на то, что договоренности о выделении денег давно достигнуты, и Президент Украины их подтвердил во время визита в Днепр.\r\n"Мы сделаем и поможем вам. Средства будут, потому что мы понимаем, что такое для города-миллионника аэропорт", — сказал тогда Президент.\r\nК счастью, сегодня Владимир Зеленский повторно подтвердил приоритетность этого проекта и то, что в 2020 году в Днипре начнется строительство нового аэропорта.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Ответ один: мы будем строить в Днипре аэропорт. Ничего не откладывается. В 2020 мы будем строить аэропорт и не только в Днипре", — сказал Президент.\r\nА в нынешнем варианте госбюджета-2020 средства на "взлетку" Днепровского аэропорта пока не предусмотрены, потому что это ещё не окончательный документ. И в ближайшее время Президент даст поручение правительству внести соответствующую строчку в расходную часть. "Финальный бюджет мы договорились обсудить вместе с министром финансов и премьер-министром. А они пока еще ко мне не подходили. Но запишу себе", — сказал Владимир Зеленский.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=0M2cCMUV8mA" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nНапомним, неделю назад губернатор Днепропетровской области Александр Бондаренко и президент группы DCH Александр Ярославский также обсудили детали проекта.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=Y8ngiNcI2gc" frameborder="0" allowfullscreen>\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРаботы в Международном аэропорте "Днепр" должны начаться уже в 2020 году — как только государство выделит первый миллиард гривен на строительство взлетно-посадочной полосы. Губернатор Александр Бондаренко сообщил, что все необходимые документы со стороны облгосадминистрации — акты и запросы — направлены в ВР и в Кабинет Министров.\r\nАлександр Ярославский, президент группы DCH\r\nПроект будет реализован в формате частно-государственного партнёрства. Планируется, что Александр Ярославский построит современный терминал и VIP-терминал, а государство — взлетную полосу. Инвестиции DCH составят порядка $70 млн, а государство вложит около 3 млрд грн. Новый аэропорт откроют на землях запаса рядом с действующим.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКак сказал на встрече с губернатором Ярославский, проект строительства терминала готовы презентовать через пару месяцев.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак известно, по состоянию на сегодня инфраструктура Международного аэропорта "Днепр" физически изношена и морально устарела до той степени, что делает небезопасными полёты современных самолетов. Фактически, воздушное сообщение города с внешним миром сведено до минимума, не соответствует статусу города-миллионника и сдерживает как развитие самого Днипра, так и прилегающих регионов.