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10 октября 2019, четверг, 13:49 823
Бизнес 2019-10-10T13:49:24+03:00
Українські Новини
В "Экополис-ХТЗ" Ярославского появится аграрный хаб

В "Экополис-ХТЗ" Ярославского появится аграрный хаб

Сегодня, 10 октября, в Харькове открылся очередной агропромышленный форум Agroport. Впервые он состоялся в "первой столице" в 2015 году при содействии группы DCH Александра Ярославского и областной власти, а также при поддержке и участии Всемирной продовольственной организации ООН (FAO). С тех пор проект расширил свои географические рамки, обзавелся "филиалами" во Львове и Херсоне, а в Харькове ежегодно собирает в 1-й декаде октября участников со всей Украины.

"Агропорт-2019", по заявлению его генерального менеджера Дмитрия Титаренко, станет точкой отсчета нового этапа в истории форума. "Будущее аграрной сферы непосредственно лежит в плоскости инновационных разработок. Поэтому сегодня более актуален не формат периодических экспозиций и конференция, а постоянно действующие опытно-демонстрационные площадки с научной компонентой. Именно таким мы видим Agroport в последующие годы - передовым агроиндустриальным инновационным парком", - сказал Титаренко.

Группа DCH Александра Ярославского в лице компании "Экополис-ХТЗ" поддержала инициативу команды Agroport. Генеральный директор DCH Real Estate&Infrastructure Даниил Владов подписал от имени DCH меморандум о стратегическом сотрудничестве инновационного парка "Экополис-ХТЗ" с будущим агроиндустриальным парком Agrihub от Agroport.

Как сообщалось ранее, Александр Ярославский планирует инвестировать в "Экополис-ХТЗ" более 1 млрд долларов в течение ближайших 10 лет. В рамках инновационного парка будут функционировать индустриальный, логистический, коммерческий, образовательный и научный кластеры, к которым теперь добавится и агротехнологический Agrihub.

Елена Деревянко, вице-президент DCH, на открытии форума Agroport-2019 отметила: "Новые экономические реалии и технологический прогресс требует адекватных подходов и форматов коммуникации сторон, заинтересованных в развитии украинского агропромышленного комплекса. Поэтому мы приветствуем и поддерживаем инициативу трансформировать Agroport в инновационный агроиндустриальный парк. В свое время Александр Владиленович Ярославский и группа DCH дали Харькову серьезный стимул для экономического развития, создав инфраструктуру Евро-2012, включая современный харьковский аэропорт. Сейчас мы занимаемся созданием экосистемы стимулирования инновационной и инвестиционной активности на родной Харьковщине. Agroport в своей харьковской части просто переезжает из аэропорта на легендарный ХТЗ".

Справка

Agroport проводится в Украине с 2015 года. Впервые состоялся в Международном аэропорту "Харьков" группы DCH Александра Ярославского и традиционно поддерживается DCH. Форум является комплексным и состоит из выставки техники и технологий для фермерства, инвестиционной конференции и серии семинаров, круглых столов и встреч бизнеса. Тематика мероприятий традиционно соответствует приоритетам Всемирной продовольственной организации ООН (FAO). С 2016 года "Агропорт" объединил фермеров всей Украине и проводится в формате Запад-Восток.

DCH – одна из крупнейших украинских многопрофильных корпораций. Владелец и президент — Александр Ярославский, один из наиболее известных бизнесменов Украины. Ключевые направления деятельности DCН: финансы, промышленность, добыча полезных ископаемых, транспорт, девелопмент, производство стройматериалов, гостиничный бизнес и др.

В числе украинских активов DCH: Харьковский тракторный завод (ХТЗ), рудник "Сухая балка" (Кривой Рог), Днепровский металлургический завод (ДМЗ), страховая компания "ИНГО Украина", Международный аэропорт "Харьков", УГДК, отель Kharkiv Palace Hotel 5*, сеть ТРЦ "Караван Megastore", регбийный клуб "Олимп" и др.

Инвестиции Александра Ярославского в экономику Харьковского региона превысили 1 млрд долларов, включая вложения в программу подготовки инфраструктуры Харькова к Евро-2012 (строительство аэропорта, стадиона, первого в городе 5* отеля и прочих критериальных для УЕФА объектов).

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