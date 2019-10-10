Теракт в немецкой синагоге с погибшими: Украина отреагировала на трагедию

Министр иностранных дел Вадим Пристайко шокирован терактом около синагоги в Галле в Германии.\r\nОб этом он написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.\r\n"Глубоко потрясен и опечален террористическим нападением на синагогу в Галле в еврейский святой день Йом-Киппур. Мы решительно осуждаем любые проявления антисемитизма и крайне правого экстремизма и в этот момент скорби стоим рядом с Германией", - написал министр.\r\nПо данным СМИ, 9 октября гражданин Германии совершил вооруженное нападение на синагогу в Галле.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nОн использовал огнестрельное оружие и взрывчатку. Погибли 2 человека. Мотивом нападения был антисемитские настроения преступника.\r\nКак сообщали Українськi Новини, неизвестные разбили окна в хоральной синагоге Дрогобыча во Львовской области.\r\nТакже в синагоге в Пенсильвании расстреляли 8 человек и в главную синагогу Львова бросили коктейль Молотова. Ранее в Умани в синагогу на могиле Нахмана бросили свиную голову со свастикой.