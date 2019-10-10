Теракт в немецкой синагоге с погибшими: Украина отреагировала на трагедию

Министр иностранных дел Вадим Пристайко шокирован терактом около синагоги в Галле в Германии.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Глубоко потрясен и опечален террористическим нападением на синагогу в Галле в еврейский святой день Йом-Киппур. Мы решительно осуждаем любые проявления антисемитизма и крайне правого экстремизма и в этот момент скорби стоим рядом с Германией", - написал министр.

По данным СМИ, 9 октября гражданин Германии совершил вооруженное нападение на синагогу в Галле.

Он использовал огнестрельное оружие и взрывчатку. Погибли 2 человека. Мотивом нападения был антисемитские настроения преступника.

Как сообщали Українськi Новини, неизвестные разбили окна в хоральной синагоге Дрогобыча во Львовской области.

Также в синагоге в Пенсильвании расстреляли 8 человек и в главную синагогу Львова бросили коктейль Молотова. Ранее в Умани в синагогу на могиле Нахмана бросили свиную голову со свастикой.