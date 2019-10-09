Бон Джови открыл два бесплатных ресторана, где не нужно платить за еду

Известный певец и исполнитель Джон Бон Джови открыл в США два ресторана, где люди могут бесплатно есть все, что захотят и в любых количествах. Об этом передает Newsner.

Известный своим хитом "It's my life", американский певец Джон Бон Джови также является филантропом и основателем важного для общества социального проекта под названием Soul Kitchen.

Скриншот:instagrsam @jbjsoulkitchen

Soul Kitchen - Это ресторан, который предлагает меню без цен. Идея заключается в том, что те, у кого есть деньги, платят 20 долларов, а те, у кого их нет могут есть все, что хотят, а затем работать в качестве добровольцев на кухне или в садах, где выращиваются многие продукты.

Скриншот:instagrsam @jbjsoulkitchen

Согласно данным веб-сайта Soul Kitchen, 51% подаваемых блюд финансировалось за счет пожертвований, а остальное - это плоды работы волонтеров.

Бон Джови открыл свою первую душевную кухню в своем родном городе, в районе Красного берега, в Нью-Джерси. Вторая была расположена возле реки Томс, района, пострадавшего от урагана "Сэнди" в 2012 году.

Отмечается, что несмотря на благотворительную платфому проекта, ресторан предлагает качественные продукты.

Обед состоит из закуски, основного блюда и десерта, где используются органические ингредиенты. Существует даже вегетарианская или веганская кухня. Также, тут можно попробовать салат с мятой, виноград, сыр фета и миндаль, мякоть апельсина в виде винегрета или свинину с чатни на пюре.

Как сообщали Українські Новини, ранее филантроп Уоррен Баффетт пожертвовал 1,9 млрд долларов на благотворительность.

Также отмечалось, Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) расширили возможности своей благотворительной программы.