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09 октября 2019, среда, 21:55 7
Lifestyle 2019-10-09T21:55:40+03:00
Українські Новини
Бон Джови открыл два бесплатных ресторана, где не нужно платить за еду

Бон Джови открыл два бесплатных ресторана, где не нужно платить за еду

Знаменитый певец Бон Джови открыл 2 бесплатных ресторана. Скриншот:instagrsam @jbjsoulkitchen
Знаменитый певец Бон Джови открыл 2 бесплатных ресторана. Скриншот:instagrsam @jbjsoulkitchen

Известный певец и исполнитель Джон Бон Джови открыл в США два ресторана, где люди могут бесплатно есть все, что захотят и в любых количествах. Об этом передает Newsner.

Известный своим хитом "It's my life", американский певец Джон Бон Джови также является филантропом и основателем важного для общества социального проекта под названием Soul Kitchen.

Скриншот:instagrsam @jbjsoulkitchenСкриншот:instagrsam @jbjsoulkitchen

Soul Kitchen - Это ресторан, который предлагает меню без цен. Идея заключается в том, что те, у кого есть деньги, платят 20 долларов, а те, у кого их нет могут есть все, что хотят, а затем работать в качестве добровольцев на кухне или в садах, где выращиваются многие продукты.

Скриншот:instagrsam @jbjsoulkitchenСкриншот:instagrsam @jbjsoulkitchen

Согласно данным веб-сайта Soul Kitchen, 51% подаваемых блюд финансировалось за счет пожертвований, а остальное - это плоды работы волонтеров.

Бон Джови открыл  свою первую душевную кухню в своем родном городе, в районе Красного берега, в Нью-Джерси. Вторая была расположена возле реки Томс, района, пострадавшего от урагана "Сэнди" в 2012 году.

Отмечается, что несмотря на благотворительную платфому проекта, ресторан предлагает качественные продукты.

Обед состоит из закуски, основного блюда и десерта, где используются органические ингредиенты. Существует даже вегетарианская или веганская кухня. Также, тут можно попробовать салат с мятой, виноград, сыр фета и миндаль, мякоть апельсина в виде винегрета или свинину с чатни на пюре. 

Как сообщали Українські Новини, ранее филантроп Уоррен Баффетт пожертвовал 1,9 млрд долларов на благотворительность.

Также отмечалось, Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) расширили возможности своей благотворительной программы.

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