МАУ расширили возможности своей благотворительной программы

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) договорилась о сотрудничестве в благотворительной инициативе "Под крылом" с проектом "Здійсни мрію" благотворительного фонда "Ты не один", БФ "Таблеточки" и научно-практическим медицинским Центром детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения.

Соответствующий меморандум стороны подписали в ходе пресс-конференции 29 мая, передают Українськi Новини.

"Помогать может каждый, не только "Международные авиалинии Украины", поэтому, собственно, пытались сделать так, чтобы каждый человек, который считает нужным помочь, мог этим воспользоваться", - рассказал вице-президент по коммерции МАУ Сергей Фоменко.

Согласно инициативе, с 1 июня обновлённый проект "Под крылом" предоставляет пассажирам МАУ возможность передать на благотворительность мили, накопленные в программе лояльности Panorama Club.

Мили - это бонусы, которые пассажир получает за то, что воспользовался услугами МАУ.

Так, за каждый доллар, потраченный на авиабилет, участники Classic, Premium и Elite получают 5, 7 и 10 миль соответственно, при этом 100 накопленных миль приравниваются к 1 доллару при покупке нового билета.

Отмечается, что каждая пожертвованная миля будет использована благотворительными организациями и детскими медицинскими центрами при оформлении авиабилетов для перевозки больных детей и сопровождающих их лиц на лечение и медицинское обследование за границу, а также для перевозки украинских и иностранных медиков, задействованных в лечении и консультациях.

По словам Фоменко, на данный момент в Panorama Club зарегистрировано около 250 тыс. активных участников и еще около 2 тыс. предприятий, которые получают мили, отправляя своих сотрудников в командировки.

При этом если мили участников имеют определенный срок использования, после чего они сгорают, то мили на счетах благотворительных организаций имеют неограниченный срок пользования.

МАУ уже перечислили первые 100 тыс. миль каждому из 3-х партнеров, которые уже можно использовать.

Куратор проекта "Здійсни мрію" Лидия Таран отметила, что каждый второй ребенок, которому они помогают, мечтает о полете или путешествии.

"Мы уже за эти 3 года побывали, благодаря МАУ, в 10 странах и к Роналду летали, и в Бразилию, в Париж. Собираемся скоро лететь в Лондон, возможно уже используя эти 100 тыс. миль", - прокомментировала она.

По словам лидера коммуникационной команды "Таблеточек" Ольги Мазур, с 2017 года фонд получил от МАУ более 700 билетов.

"В среднем около 10 детей ежемесячно требуют такой помощи", - подчеркнула она.

В свою очередь главный врач Центра детской кардиологии Владимир Жовнир отметил, что стюардессы и пилоты МАУ уже более 8 лет приходят в центр к детям на праздники, а несколько стюардесс являются постоянными донорами.