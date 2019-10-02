Черниговская власть не может "отодрать" портреты Сталина и Ленина с водонапорной башни

Новгород-Северский районный суд Черниговской области удовлетворил ходатайство следователя полиции и назначил искусствоведческую экспертизу изображений Владимира Ленина и Иосифа Сталина, размещенные на водонапорной башни города Новгород-Северский.

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на определение суда от 23 сентября.

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз должны дать ответ на вопрос, соответствуют ли указанные изображения Ленина и Сталина, определенном в Законе Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" срока по символике коммунистического тоталитарного режима.

Заказ экспертизы состоялось в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 436-1 УК Украины ( "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов"), санкция которой предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы до пяти лет.

Отдельно следователи допросили Новгород-Северского городского главу Олега Бондаренко. По его словам, еще в ноябре 2017 года к нему с письмом обратился председатель института национальной памяти по поводу демонтажа изображения Ленина и Сталина, которые расположены на здании водонапорной башни. По мнению главы института, присутствие этих изображений противоречит пункту 6 статьи 7 Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Вместе с тем, Бондаренко сообщил, что Черниговской ОГА не включила указанные мозаичные изображения в перечень объектов, подлежащих сносу. И добавил, что, в соответствии с предписаниями п.6 ст.7 указанного Закона, демонтажу подлежат памятники и памятные знаки посвященные лицам, которые занимали руководящие должности в коммунистической партии, высших органах власти и управления СССР, УССР (УССР), других союзных и автономных советских республик и тому подобное. В то же время изображения Ленина и Сталина на здании водонапорной башни не отнесенные к памятникам или памятных знаков.

Как сообщали Українські Новини, в рамках декомунизации на Луганщине вместо памятника Ленину установили Чиполлино, а в центре Киева снесли 6-метровый памятник Суворову. Также в Киеве доступен список переименованных улиц столицы.