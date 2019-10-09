Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области оштрафовал на 15 тыс. гривен директора Закарпатского облавтодора Ивана Немеша за помощь в хищении 2 млн гривен государственных средств.

Об этом говорится в приговоре суда, передают Українськi Новини.

Немеш занимает пост начальника облавтодора с июня 2014 года.

В 2014-2015 годах к начальнику облавтодора обратился его друг - основатель ООО "Торговый дом Универсал Украина" Карен Энокян - с предложением поставлять битум нефтяной дорожный по завышенным ценам для взаимной выгоды.

С августа 2015 года по ноябрь 2017 года преступники реализовали преступную схему по закупке битума по завышенным ценам, чем нанесли государству ущерб на 1 857 347 гривен.

Правоохранители задержали Немеша и предъявили ему обвинение по ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями, с целью получения неправомерной выгоды для других лиц) Уголовного кодекса.

В сентябре текущего года глава облавтодора признал вину и заключил сделку со следствием.

В октябре суд утвердил сделку и назначил Немешу штраф в размере 15 300 гривен.

Суд решил не запрешать осужденному занимать должности в местной власти или госорганах.

Как сообщали Українськi Новини, в январе правоохранители задержали руководителя Донецкого облавтодора Игоря Закутаева по подозрению в получении взятки в размере 300 тыс. гривен.