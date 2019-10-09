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09 октября 2019, среда, 16:39 64
Судебная власть 2019-10-09T16:39:28+03:00
Українські Новини
Идеальное преступление: Глава Закарпатского облавтодора помог украсть 2 млн гривен, признал вину и получил 15

Идеальное преступление: Глава Закарпатского облавтодора помог украсть 2 млн гривен, признал вину и получил 15 тыс. гривен штрафа

Директор Закарпатского облавтодора Иван Немеш
Директор Закарпатского облавтодора Иван Немеш

Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области оштрафовал на 15 тыс. гривен директора Закарпатского облавтодора Ивана Немеша за помощь в хищении 2 млн гривен государственных средств.

Об этом говорится в приговоре суда, передают Українськi Новини.

Немеш занимает пост начальника облавтодора с июня 2014 года.

В 2014-2015 годах к начальнику облавтодора обратился его друг - основатель ООО "Торговый дом Универсал Украина" Карен Энокян - с предложением поставлять битум нефтяной дорожный по завышенным ценам для взаимной выгоды.

С августа 2015 года по ноябрь 2017 года преступники реализовали преступную схему по закупке битума по завышенным ценам, чем нанесли государству ущерб на 1 857 347 гривен.

Правоохранители задержали Немеша и предъявили ему обвинение по ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями, с целью получения неправомерной выгоды для других лиц) Уголовного кодекса.

В сентябре текущего года глава облавтодора признал вину и заключил сделку со следствием.

В октябре суд утвердил сделку и назначил Немешу штраф в размере 15 300 гривен.

Суд решил не запрешать осужденному занимать должности в местной власти или госорганах.

Как сообщали Українськi Новини, в январе правоохранители задержали руководителя Донецкого облавтодора Игоря Закутаева по подозрению в получении взятки в размере 300 тыс. гривен.

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