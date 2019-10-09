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09 октября 2019, среда, 16:18 446 Пресс-релиз
Интернет и IT 2019-10-09T16:28:12+03:00
Українські Новини
Киевстар будет предоставлять цифровые решения для развития Харькова

Киевстар будет предоставлять цифровые решения для развития Харькова

9 октября 2019 г крупнейший национальный оператор Украины и Харьковский городской совет подписали соответствующий Меморандум о взаимодействии в сферах внедрения инновационных проектов для населения города. Об этом говорится в сообщении компании.

"Сегодня жители городов стремятся получать большинство услуг так, чтобы как можно меньше контактировать с различными структурами экономить таким образом свое время и ресурсы, рассказал Александр Комаров, президент Киевстар. И здесь единственное возможное решение перевести услуги в онлайн и дать гражданам инструменты для доступа к ним. Я очень рад, что в Украине эти процессы набирают обороты и Киевстар может участвовать в развитии городов, предоставляя для этого свою экспертизу и современные цифровые сервисы. С ними жизнь горожан становится легче, удобнее и безопаснее".

Для запуска инновационных проектов для жителей Харькова Киевстар планирует использовать новейшие информационные и телекоммуникационные технологии.

Среди них:

  • IoT-сервисы для управления городским коммунальным транспортом;
  • системы для учета и контроля использования ресурсов;
  • облачные решения для оптимизации расходов на эксплуатацию IT-инфраструктуры организаций;
  • статистические данные на основе Big Data для содействия развитию инфраструктуры города, оптимизации его энергоэффективности, анализа демографического и туристического потоков в регионе;
  • мобильные финансовые услуги, которые обеспечат:

- возможность оплаты проезда путем отправки SMS-сообщения и пополнение электронных транспортных билетов с баланса мобильного телефона;

- поддержку в клиентском мобильном приложении Киевстар дополнительных функций, такких как оплата проезда в городском электротранспорте и коммунальные услуги;
- рост безналичных расчетов на предприятиях города за счет оплаты с баланса мобильного телефона, в том числе с использованием технологии бесконтактных NFC-платежей и использованием QR-кодов.

  • доступ к электронным порталам города с использованием услуги Mobile ID.

Харьков стал уже пятым городом Украины, с которым Киевстар плодотворно сотрудничает по вопросам внедрения инновационных проектов для населения. Различными цифровыми сервисами оператора уже успешно пользуются жители Днепра, Львова, Винницы и Ивано-Франковска.
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