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09 октября 2019, среда, 15:20 644
Судебная власть 2019-10-09T15:21:04+03:00
Українські Новини
Прокурор САП признал, что от суда скрыли результаты экспертизы по "Роттердам+", – адвокат

Прокурор САП признал, что от суда скрыли результаты экспертизы по "Роттердам+", – адвокат

Ирина Одинец. Фото: facebook.com/iryna.odynets.5
Ирина Одинец. Фото: facebook.com/iryna.odynets.5

Адвокат Ирина Одинец заявила, что в распоряжении Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) есть результаты экспертизы, подтверждающие экономическую обоснованность принятия ценообразовывающей формулы "Роттердам+".

Об этом адвокат сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, ранее в средствах массовой информации появилась информация, согласно которой в НАБУ манипулируют результатами экспертизы. Пользуясь случаем, адвокат обратилась с ходатайством к судье с просьбой предоставить стороне защиты эти документы.

"Прокурор Виталий Пономаренко подтвердил, что такие экспертизы действительно есть, но САП может выбирать, что предоставлять судье, а что нет.  И не считают нужным предоставлять именно эти экспертизы. По факту прокурор признал, что уважаемая экспертная организация - Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз имеет мнение отличное от мнения НАБУ и САП, поэтому пользоваться его выводами они не хотят.  Как и не хотят предоставлять эти экспертизы суду, хотя ст. 9 Угловно-процессуального кодекса Украины прямо обязывает полно и беспристрастно изучить обстоятельства производства и выявить как те обстоятельства, что разоблачают, так и те, что оправдывают подозреваемого или обвиняемого.  Мы же наоборот имеем яркий пример того, как прокуроры скрывают от суда невыгодные им экспертизы", - написала Одинец.

По мнению адвоката, "манипулировать общественным мнением по делу "Роттердам+" у НАБУ и САП выходит очень удачно".

"Теперь мы понимаем, что идет манипуляция не только в медиа, но и в суде, и в работе с экспертной оценкой.  Это еще раз подтверждает политическую мотивированность этого дела и подтасовку доказательств со стороны НАБУ", - подчеркнула она.

Напомним, ранее интернет-издание "Дело" опубликовало расследование, согласно которому САП пыталась манипулировать экспертизой. По мнению издания, попытки склонить экспертов к нужным выводам при проведении экспертиз могут свидетельствовать о наличии в действиях прокурора САП признаков должностных, а может и уголовных, преступлений.

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