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09 октября 2019, среда, 14:59 194
Политика 2019-10-09T14:59:02+03:00
Українські Новини
Портнов и Бужанский просят Генпрокурора встретиться со вдовой погибшего от рук Стерненко

Портнов и Бужанский просят Генпрокурора встретиться со вдовой погибшего от рук Стерненко

Юрист и общественный деятель Андрей Портнов обратился к Генеральному прокурору Руслану Рябошапке с просьбой провести встречу со вдовой Ивана Кузнецова, в чьей гибели подозревают Сергея Стерненко. Об этом Портнов написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Уважаемый Генеральный прокурор, недавно в СМИ Вы сообщили, что встречались с подозреваемым полицией в громком умышленном убийстве в Одессе уроженцем Одесской области, гр. Стерненко, 1995 гр. Извините, что отвлекаем от реформы, но две недели назад к Вам с просьбой о личном приеме публично обратилась вдова погибшего от его рук. Наши адвокаты официально предоставляют ей юридическую помощь. Когда ей можно прийти к Вам на приём? ", - заявил Андрей Портнов.

Его обращение в соцсети разделил и народный депутат от фрацкии "Слуга народа" Максим Бужанский.

"Поддерживаю вопрос", - резюмиров народный избранник под постом Портнова.

Как сообщали ранее Українські Новини, народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский попросил нынешнего главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова не повторять ошибки экс-президента Украины при расследовании дела подозреваемого в убийстве Стерненко у себя на странице в Facebook.

Бужанский заявил, что видимо, Баканова ввели в заблуждение, и поскольку Стерненко - не шпион, и не террорист, то СБУ не должна заниматься расследованием этого дела.

Так же агентство информировало, что бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов заявил, что суд установил противоправность передачи дела подозреваемого в убийстве Ивана Кузнецова в Одессе в 2018 году Сергея Стерненко из Генеральной прокуратуры в Службу безопасности Украины. Об этом Портнов написал на своей странице в Facebook.

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