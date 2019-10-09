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09 жовтня 2019, середа, 14:47 22
Економіка 2019-10-09T17:15:03+03:00
Українські Новини
Коболєв пообіцяв забезпечити фінстабільність "Нафтогазу" після анбандлінга шляхом переходу на ринкові ціни на

Коболєв пообіцяв забезпечити фінстабільність "Нафтогазу" після анбандлінга шляхом переходу на ринкові ціни на газ

Після проведення процесу відокремлення функції оператора газотранспортної системи (анбандлінгу) фінансову стабільність Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" буде забезпечено шляхом переходу компанії на ринкові ціни на природний газ.

Про це заявив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв під час Українського газового форуму, передають Українські Новини.

"З 1 січня 2020 року відповідно до підписаного меморандуму з МВФ ми повністю переходимо на ринкові ціни в питанні постачання газу всім категоріям споживачів. І якщо цю вимогу буде виконано, то фінансову стабільність "Нафтогазу" буде забезпечено", - сказав він.

Також Коболєв додав, що для фінансової стабільності "Нафтогазу" додатково необхідно розібратися з проблемою заборгованості підприємств теплової комунальної енергетики (ТКЕ) і теплоелектроцентралей (ТЕЦ).

Як повідомляли Українські Новини, Міжнародний валютний фонд виступає за встановлення ринкової ціни на газ для населення.

Меморандум про економічну та фінансову політику в рамках нової програми на 2018-2020 роки з МВФ передбачає вирівнювання цін на природний газ для населення і промислових споживачів, а також завершення процедури анбандлінгу (поділу) Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з 2020 року.

"Нафтогаз" на прибирання своїх офісів витратить 4 млн гривень. Тим часом "Нафтогаз" хотів прибрати сніг біля свого офісу за 380 тис. гривень.

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