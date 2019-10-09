подписаться на рассылку
24.7 25.15
26.9 27.6
˟
09 октября 2019, среда, 14:19 82
Силовые структуры 2019-10-09T14:19:02+03:00
Українські Новини
Прокурор Дмитрунь заявляет, что против него начали информационную атаку коррупционеры и взяточники, которых он

Прокурор Дмитрунь заявляет, что против него начали информационную атаку коррупционеры и взяточники, которых он преследует

Руководитель Киево-Святошинской местной прокуратуры Юрий Дмитрунь на своей странице в Фейсбуке сообщил о распространении ложной информации в сети интернет о его деятельности в должности.

Прокурор написал в Фейсбуке, что распространителями этих сплетен являются его оппоненты: коррупционеры и взяточники, которых не устраивает его принципиальная независимая позиция в Киево-Святошинской прокуратуре. Он также подчеркнул, что в своей работе опирается только на законы Украины.

"Информационная атака, которую начали против меня, выглядит абсурдно и не имеет никаких оснований. Никаких фактов, доказательств или документов. Только слухи и домыслы", - подчеркнул Юрий Дмитрунь.

Кроме того, руководитель местной прокуратуры обратился к представителям СМИ: "Большая просьба к журналистам: внимательно проверяйте информацию, потому что часто вас пытаются ввести в заблуждение. А я лично - я открыт к общению и готов ответить на любые вопросы. Можно сколько угодно манипулировать новостями и общественным мнением, но, в конце концов, справедливость восторжествует".

Больше новостей о: Юрий Дмитрунь Киево-Святошинская местная прокуратура

Архив
Новости
Коболев пообещал обеспечить финстабильность "Нефтегаза" после анбандлинга путем перехода на рыночные цены на газ 14:47
Шулявский мост отремонтируют не за 1,7 млн гривен, а за миллиард 14:47
"Газпром" может начать поставки газа в Украину с 2020, - Коболев 14:33
ГБР вызвало Порошенко на допрос в среду 14:25
Экс-нардеп Чорновол принесла Трубе заявление о его же преступлении 14:24
больше новостей
Гривна резко обвалилась: официальный курс валют на 8 октября 06:05
Они будут уводить свои войска, - генерал рассказал, как восстановить контроль над границей на Донбассе 08:16
Сжиженный газ и бензин А-95 продолжают падать в цене 06:30
Суд арестовал Пашинского 19:15
Совет предпринимателей при Кабмине призвал Президента ветировать законопроект №1049 из-за скандальной поправки 12:18 Документ
больше новостей
Лодка для академической гребли Еmpacher. Фото: сайт производителя
Воровали лодки у детей: полиция разоблачила коррупционную схему чиновников КГГА и ДЮСШ 17:24
У жены Чауса изъяли вещдоки по делу о причастности Порошенко к вывозу экс-судьи в Молдову 14:00
ГБР открыло дело на Порошенко из-за недостоверного декларирования 09:20
НАБУ работает в интересах Коломойского, – СМИ 13:13
Они будут уводить свои войска, - генерал рассказал, как восстановить контроль над границей на Донбассе 08:16
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok