Прокурор Дмитрунь заявляет, что против него начали информационную атаку коррупционеры и взяточники, которых он преследует

Прокурор Дмитрунь заявляет, что против него начали информационную атаку коррупционеры и взяточники, которых он

Руководитель Киево-Святошинской местной прокуратуры Юрий Дмитрунь на своей странице в Фейсбуке сообщил о распространении ложной информации в сети интернет о его деятельности в должности.

Прокурор написал в Фейсбуке, что распространителями этих сплетен являются его оппоненты: коррупционеры и взяточники, которых не устраивает его принципиальная независимая позиция в Киево-Святошинской прокуратуре. Он также подчеркнул, что в своей работе опирается только на законы Украины.

"Информационная атака, которую начали против меня, выглядит абсурдно и не имеет никаких оснований. Никаких фактов, доказательств или документов. Только слухи и домыслы", - подчеркнул Юрий Дмитрунь.

Кроме того, руководитель местной прокуратуры обратился к представителям СМИ: "Большая просьба к журналистам: внимательно проверяйте информацию, потому что часто вас пытаются ввести в заблуждение. А я лично - я открыт к общению и готов ответить на любые вопросы. Можно сколько угодно манипулировать новостями и общественным мнением, но, в конце концов, справедливость восторжествует".