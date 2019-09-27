Российское правительство утвердило изменения в правила противопожарного режима, которые запрещают курить, жарить шашлыки и зажигать свечи на балконах квартир, гостиниц и общежитий. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России, передает Медуза.\r\n"Теперь законом запрещено испoльзование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и нoмерах гостиниц", — цитирует издание.\r\nОтмечается, что запрет вступит в силу с 1 октября.\r\nТакже правительство одобрило новые требования к обеспечению пожарной безопасности медицинских учреждений и кинотеатров. Теперь перед сеансами в кинозалах зрителей будут информирoвать о действиях в случае пожара, а палаты для детей и тяжелобoльных будут размещаться преимущественно на первых этажах.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНапомним, что ранее запах шашлыка расстроил работу Министерства обороны Эстонии - по соседству со зданием военного ведомства в ресторане начался "сезон барбекю".\r\nКак сообщали Україньскі Новини, в России запретили анонимную регистрацию в мессенджерах.