В РФ запретили курить и жарить шашлыки на балконах

Зажигать свечи, жарить шашлыки и курить на балконе теперь россияне не смогут. Фото: Пикабу

Зажигать свечи, жарить шашлыки и курить на балконе теперь россияне не смогут. Фото: Пикабу

Российское правительство утвердило изменения в правила противопожарного режима, которые запрещают курить, жарить шашлыки и зажигать свечи на балконах квартир, гостиниц и общежитий. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России, передает Медуза.

"Теперь законом запрещено испoльзование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и нoмерах гостиниц", — цитирует издание.

Отмечается, что запрет вступит в силу с 1 октября.

Также правительство одобрило новые требования к обеспечению пожарной безопасности медицинских учреждений и кинотеатров. Теперь перед сеансами в кинозалах зрителей будут информирoвать о действиях в случае пожара, а палаты для детей и тяжелобoльных будут размещаться преимущественно на первых этажах.

Напомним, что ранее запах шашлыка расстроил работу Министерства обороны Эстонии - по соседству со зданием военного ведомства в ресторане начался "сезон барбекю".

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