НАБУ работает в интересах Коломойского, – СМИ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сменило курс после избрания Президентом Украины Владимира Зеленского и теперь защищает интересы близкого к нему бизнесмена Игоря Коломойского - все старые связанные с ним дела забыты, а причин для возбуждения новых не замечают.

Об этом говорится в материале интернет-издания "Обозреватель" "Выбор Сытника: НАБУ втягивается в олигархические разборки на глазах у МВФ".

По мнению экспертов издания, точкой отсчета нового курса НАБУ была встреча его директора с будущим главой Офиса Президента Андреем Богданом 3 апреля 2019 года – сразу после 1-го тура голосования 31 марта 2019 года. После этого НАБУ забывает все старые дела, где хоть каким-то боком "засветился" Коломойский, и в упор не видит новые.

В качестве примера автор материала приводит ситуацию в государственой компании "Центрэнерго", где люди Коломойского внедрили коррупционную схему, в результате которой государству наносятся миллиардные убытки. Но этого в НАБУ не замечают.

"Например, несмотря на скандальный резонанс, отказывается расследовать ситуацию с госкомпанией "Центрэнерго", которая закупает уголь (в том числе и российский) у аффилированных с Коломойским структур на 40% выше, чем при расчете по формуле "Роттердам+", а продает электроэнергию его предприятиям по заниженной стоимости, заработав убытки в 1,2 млрд гривен", - отметил автор.

В то же время, автор обратил внимание на резкую активизацию НАБУ в деле "Роттердам+", против которой активно выступал Коломойский, потерявший значительную часть прибыли от введения формульного ценообразования.

"НАБУ внезапно обнаруживает никому не известную доселе экспертизу, на которой строит обвинения и выдвигает подозрения в злоупотреблении служебным положением 6 лицам, причастным к введению формулы "Роттердам+", включая сотрудников НКРЭКУ и ДТЭК. Причем, к обоснованности использования индекса претензий нет, они остались только к вопросу включения доставки в формулу", - сообщил автор.

С таким же рвением детективы берутся и за дело Приватбанка. "Стряхнув пыль с заявлений депутатов прошлого созыва, членов партии "УКРОП" Александра Дубинина и Виталия Куприя, поданных в 2017-2018 годах, НАБУ 11 сентября 2019 года приходит с обыском в центральный офис Приватбанка в Днепре, чтобы найти доказательства незаконности привлечения рекрутинговых компаний. Но почему-то просит выдать документы, связанные с юридической защитой банка в делах против бывших акционеров (т. е. Коломойского) в Апелляционном суде Англии и Уэльса", - подчеркнул автор.

По его мнению, действия НАБУ в интересах конкретного бизнесмена не являются секретом для представителей международных финансовых организаций, которые недавно затребовали у НАБУ отчет о результатах текущих расследований.

"Все это происходит на глазах США, ЕС и МВФ, которые (особенно МВФ) прекрасно понимают, что происходит, и потому внимательно следят "за руками" НАБУ, в частности, в деле Приватбанка. Не случайно вышеупомянутый отчет был затребован вскоре после пресловутого рейда в Днипро с обыском", - отметил автор.

Автор полагает, что сейчас перед директором НАБУ Артемом Сытником стоит выбор – положиться на внешнюю поддержку и делать свое дело, рассчитывая выйти на финиш каденции в апреле 2022 года с пусть скромным, но подлинным результатом. Или подменять антикоррупционную деятельностью игрой в составе одной из олигархической команд, и тем самым утратить остатки протекции.

Напомним, как сообщали СМИ с июля в государственном "Центрэнерго" сменилось руководство – пришли топ-менеджеры, подконтрольные Игорю Коломойскому. В интервью интернет-изданию "Цензор" Коломойский заявил, что теперь "Центрэнерго" руководят "понятные мне люди". Как утверждает собственник предприятия "Энергосети" Дмитрий Крючков, только за июль-август при менеджерах от Коломойского государственное "Центрэнерго" получило убытков на сумму 1,3 млрд гривен.