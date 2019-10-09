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09 октября 2019, среда, 12:39 422
Происшествия 2019-10-09T12:40:49+03:00
Українські Новини
Полиция эвакуировала 4,7 тыс. человек из-за сообщения о минировании 7 ТЦ во Львове

Полиция эвакуировала 4,7 тыс. человек из-за сообщения о минировании 7 ТЦ во Львове

Полиция эвакуировала 8-9 октября более 4,7 тыс. человек из-за сообщения о минировании семи торговых центров во Львове. Об этом говорится в сообщении Львовской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

Сообщения поступали c 17:00 8 октября до 00:00 9 октября.

На место происшествия выезжали работники кинологического центра, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления полиции.

Правоохранители обследовали помещения и прилегающую территорию.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу.

Как сообщали Українськi Новини, сотрудники Национальной полиции эвакуировали около 700 человек из-за сообщения о минировании 5 объектов в Геническе Херсонской области.

 

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