Полиция эвакуировала 4,7 тыс. человек из-за сообщения о минировании 7 ТЦ во Львове

Полиция эвакуировала 8-9 октября более 4,7 тыс. человек из-за сообщения о минировании семи торговых центров во Львове. Об этом говорится в сообщении Львовской областной государственной администрации, передают Українські Новини.\r\nСообщения поступали c 17:00 8 октября до 00:00 9 октября.\r\nНа место происшествия выезжали работники кинологического центра, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления полиции.\r\nПравоохранители обследовали помещения и прилегающую территорию.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНикаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.\r\nИнформация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции.\r\nРешается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу.\r\nКак сообщали Українськi Новини, сотрудники Национальной полиции эвакуировали около 700 человек из-за сообщения о минировании 5 объектов в Геническе Херсонской области.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n