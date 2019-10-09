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09 жовтня 2019, середа, 12:39 14
Події 2019-10-09T14:00:02+03:00
Українські Новини
Поліція евакуювала 4,7 тис. осіб через повідомлення про мінування 7 ТЦ у Львові

Поліція евакуювала 4,7 тис. осіб через повідомлення про мінування 7 ТЦ у Львові

Поліція евакуювала 8-9 жовтня понад 4,7 тис. осіб через повідомлення про мінування семи торгових центрів у Львові. Про це йдеться в повідомленні Львівської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

Повідомлення надходили з 17:00 8 жовтня до 00:00 9 жовтня.

На місце події виїжджали працівники кінологічного центру, слідчо-оперативна група і фахівці вибухотехнічного управління поліції.

Правоохоронці обстежили приміщення та прилеглу територію.

Ніяких вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили.

Інформація внесена до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних відділів поліції.

Вирішується питання про кваліфікацію події Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, співробітники Національної поліції евакуювали близько 700 осіб через повідомлення про мінування 5 об'єктів в Генічеську Херсонської області.

 

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