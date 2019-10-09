Поліція евакуювала 4,7 тис. осіб через повідомлення про мінування 7 ТЦ у Львові

Поліція евакуювала 8-9 жовтня понад 4,7 тис. осіб через повідомлення про мінування семи торгових центрів у Львові. Про це йдеться в повідомленні Львівської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.\r\nПовідомлення надходили з 17:00 8 жовтня до 00:00 9 жовтня.\r\nНа місце події виїжджали працівники кінологічного центру, слідчо-оперативна група і фахівці вибухотехнічного управління поліції.\r\nПравоохоронці обстежили приміщення та прилеглу територію.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНіяких вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили.\r\nІнформація внесена до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних відділів поліції.\r\nВирішується питання про кваліфікацію події Кримінального кодексу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, співробітники Національної поліції евакуювали близько 700 осіб через повідомлення про мінування 5 об'єктів в Генічеську Херсонської області.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n