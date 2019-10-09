Поліція евакуювала 4,7 тис. осіб через повідомлення про мінування 7 ТЦ у Львові

ДБР викликало Порошенко на допит у середу 14:25

Екс-нардеп Чорновол принесла Трубі заяву про його ж злочин 14:24

Прокурор Дмитрунь заявляє, що проти нього почали інформаційну атаку корупціонери і хабарники, яких він переслідує 14:19

Бойовики обстріляли ділянку розведення військ біля Золотого другий раз за тиждень 14:07