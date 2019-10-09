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09 октября 2019, среда, 12:09 1167 Видео
Внешняя политика 2019-10-09T13:00:02+03:00
Українські Новини
Если Украина инициирует дело против Байденов, то станет врагом обеих сторон в США, - Луценко

Если Украина инициирует дело против Байденов, то станет врагом обеих сторон в США, - Луценко

Украина не может инициировать дело против экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, поскольку у нее нет на это юрисдикции. Об этом заявил в интервью бывший Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНИАН.

По его мнению, Байден-старший и Байден-младший на территории Украины не нарушали украинские законы. Впрочем, убежден Луценко, есть много оснований считать, что, вероятно, были нарушены законы США.

По его словам, если Украина инициирует это дело, "не дай Бог, у себя - это значит, что мы, заранее зная об отсутствии своей юрисдикции, просто беремся за то, что выполнить нельзя. В результате, станем врагами обеих сторон".

Бывший Генпрокурор убежден, что сегодня все в руках американской правоохранительной системы: если там видят возможные проблемы в действиях своих граждан, то должны возбудить дело и обращаться в Украину по установленной международными соглашениями правовой помощью. Она возможна в двух вариантах: вопросы-ответы на правовую помощь или создание совместной следственной группы.

"Более быстрый вариант - совместная следственная группа... Это дело, если оно будет инициировано в США, конечно, может двигаться", - уверен Луценко.

Он также отметил: чем быстрее это дело перейдет из рук и уст политиков "в руки и бумаги правоохранительных органов обеих стран", тем лучше будет для установления истины, а также для американо-украинских отношений.

Луценко также раскрыл подробности своей встречи с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, которая состоялся в январе 2018 года. По его словам, он согласился на эту встречу, потому что видел в ней единственный путь добиться общего следствия над деньгами "преступной группировки Януковича, огромная часть из которых находится в США".

Согласно утверждению Луценко, он узнавал в Джулиани, "в какую дверь можно стучать", чтобы совместно с американскими органами арестовать 7 млрд долларов - сумму, на которую правительством Януковича были размещены украинские облигации внешнего займа с обязательством по выплате одному из хедж-фондов США.

Он также сказал, что во время встречи они в том числе обсуждали дело компании Burisma, с которой связан сын главного оппонента Дональда Трампа на выборах в США 2020 года Джо Байдена.

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