подписаться на рассылку
24.7 25.15
26.9 27.6
˟
ONLINE
9.10.19 11:00 Интернет-конференция: "Современная климатизация промышленных объектов и логистических центров"

  • Новости
  • Политика
  • СМИ
  • Европейская федерация журналистов осудила Польшу за попытки жесткого регулирования журналистики
09 октября 2019, среда, 10:39 188 Документ
СМИ 2019-10-09T11:45:03+03:00
Українські Новини
Европейская федерация журналистов осудила Польшу за попытки жесткого регулирования журналистики

Европейская федерация журналистов осудила Польшу за попытки жесткого регулирования журналистики

"Плохие идеи отдельных украинских политиков делить журналистов на "правильных" и "неправильных" приобретают четкие очертания в соседней Польше. Там правящая партия "Право и справедливость" хочет ввести "фильтрацию" журналистов и жесткое медиа-регулирования." Такое сообщение на персональной странице в социальной сети Facebook оставил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Он подчеркнул, что именно в Киеве отдельные идеологи скоро могут взять себе на вооружение польскую аргументацию:

- "от журналистской профессии зависит общественное доверие и спокойствие, поэтому ее надо регулировать так же, как и профессию врача или юриста";

- "стоит создать орган для надзора за соблюдением этических и профессиональных стандартов, по образованию и вхождением в профессию (статус журналиста предоставляет государство)",

- "за нарушение и обвинения в клевете надо присуждать суровое наказание" ....

Томиленко убежден, что вся эта "сертификация" журналистов является нескрываемым наступлением на свободу слова. И какие бы красивые лозунги ни раздавались из уст политиков, сужение прав журналистов - это путь к злоупотреблению властью!

"Национальный союз журналистов Украины присоединяется к позиции Европейской федерации журналистов (и польских журналистских ассоциаций), которая считает, что жесткое регулирование государством журналистской профессии является наступлением на свободу слова", - подытожил Томиленко.

Больше новостей о: НСЖУ Сергей Томиленко Европейская федерация журналистов

Архив
Новости
Долги за коммуналку достигли 747 млн гривен у жителей Николаевской области 11:43
В Украине отменяют обязательные трудовые книжки: Дубилет раскрыл подробности 11:38
Меньше четверти переселенцев с Донбасса хотят вернуться домой после окончания войны 11:31
"Нефтегаз" хочет потратить на свою рекламу 32,8 млн гривен 11:22
Из-за украинцев Эстония отказалась принимать беженцев 11:16
больше новостей
Гривна резко обвалилась: официальный курс валют на 8 октября 06:05
Они будут уводить свои войска, - генерал рассказал, как восстановить контроль над границей на Донбассе 08:16
Сжиженный газ и бензин А-95 продолжают падать в цене 06:30
Суд арестовал Пашинского 19:15
Для операторов ГТС хотят установить новый тариф на распределение газа 14:50
больше новостей
Лодка для академической гребли Еmpacher. Фото: сайт производителя
Воровали лодки у детей: полиция разоблачила коррупционную схему чиновников КГГА и ДЮСШ 17:24
У жены Чауса изъяли вещдоки по делу о причастности Порошенко к вывозу экс-судьи в Молдову 14:00
ГБР открыло дело на Порошенко из-за недостоверного декларирования 09:20
Они будут уводить свои войска, - генерал рассказал, как восстановить контроль над границей на Донбассе 08:16
"Киевгорсвет" связывает обыски СБУ с опубликованным аудиторским отчетом департамента финконтроля и аудита КГГА 17:01
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok