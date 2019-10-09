Европейская федерация журналистов осудила Польшу за попытки жесткого регулирования журналистики

"Плохие идеи отдельных украинских политиков делить журналистов на "правильных" и "неправильных" приобретают четкие очертания в соседней Польше. Там правящая партия "Право и справедливость" хочет ввести "фильтрацию" журналистов и жесткое медиа-регулирования." Такое сообщение на персональной странице в социальной сети Facebook оставил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Он подчеркнул, что именно в Киеве отдельные идеологи скоро могут взять себе на вооружение польскую аргументацию:

- "от журналистской профессии зависит общественное доверие и спокойствие, поэтому ее надо регулировать так же, как и профессию врача или юриста";

- "стоит создать орган для надзора за соблюдением этических и профессиональных стандартов, по образованию и вхождением в профессию (статус журналиста предоставляет государство)",

- "за нарушение и обвинения в клевете надо присуждать суровое наказание" ....

Томиленко убежден, что вся эта "сертификация" журналистов является нескрываемым наступлением на свободу слова. И какие бы красивые лозунги ни раздавались из уст политиков, сужение прав журналистов - это путь к злоупотреблению властью!

"Национальный союз журналистов Украины присоединяется к позиции Европейской федерации журналистов (и польских журналистских ассоциаций), которая считает, что жесткое регулирование государством журналистской профессии является наступлением на свободу слова", - подытожил Томиленко.