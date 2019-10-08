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08 октября 2019, вторник, 15:54 443
Недвижимость 2019-10-08T16:06:34+03:00
Українські Новини
За рынок земли команде Сольского будет обеспечено место в истории, – Белах

За рынок земли команде Сольского будет обеспечено место в истории, – Белах

Владислав Белах, Фото: facebook.com/Владислав Белах
Владислав Белах, Фото: facebook.com/Владислав Белах

Президент Центра аграрной логистики и инфраструктуры Владислав Белах заявил, что введение рынка земли может войти в историю как наиболее масштабная и самая прогрессивная реформа команды Зеленского.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Схема открытия рынка, которую предлагало  прошлое правительство (покупателями  могут быть только физлица – граждане Украины, не более 200 га в одни руки) была не реформой, а полуреформой. И закончилась бы она так же, как и приватизация 90-х годов. Землю  скупали  бы "решалы"-спекулянты за бесценок на подставных лиц. Потом ее передавали бы в долгосрочную аренду (по сути – продавали) конечному собственнику – как украинскому, так и иностранному.  Основными бенефициарами такой  полуреформы оказались бы чиновники и спекулянты. В отличие от всех этих полу- и недореформ, проект, разработанный Кабмином и командой Сольского (председатель парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский), прозрачен и дистанцирован от чиновников, следовательно, лишен коррупционных рисков", – отметил эксперт.

По его словам, опыт соседних с Украиной стран (Польши, Венгрии, Румынии) показывает: там, где на земельный рынок допущены иностранные инвестиции, стоимость гектара намного выше, чем у соседей. Крестьянам-пайщикам и их наследникам выгодна именно либеральная реформа, когда с определенными ограничениями на рынок могут выходить и юрлица, и опосредованно нерезиденты. Прибыль  получат и те, кто сдает свой пай в аренду, так как арендные ставки в случае роста цены гектара тоже поднимутся.

"Заход иностранцев, чреватый голодомором – самая нелепая страшилка, какую только могли придумать популисты.  Стоит ли говорить, что государство с помощью налоговых и административных рычагов обладает полным контролем за объемами аграрного экспорта. Отмените возврат НДС, введите экспортную пошлину на тот или иной вид агропродукции – и вывозить его из страны сразу станет невыгодно, цены на внутреннем рынке обрушатся. С мораторием на продажу земли мы пришли к тому, что базовые для населения продукты – картошка и лук – импортируются, цены на молочные продукты у нас  уже выше, чем в Польше, а тем временем экспорт зерновых бьет все новые рекорды", – уточнил Белах.

По мнению эксперта, массовой скупки земли иностранцами не будет.

"Предположим,  кто-то открыл в Украине компанию, завел деньги, купил в рамках одного села пару десятков паев, территориально разбросанных. А что дальше делать с этими лоскутками? Инвесторам намного проще вливать средства в уже созданные агрохолдинги с понятной структурой и земельным банком, впрочем, они давно это делают. В Украине работают достаточно крупные агрохолдинги с иностранными собственниками – инвесторы понимают все риски, все плюсы и минусы работы в Украине, так что никакого ажиотажа открытие рынка земли не вызовет", – убежден Белах.

Владислав Белах уверен, что самое важное для инициаторов реформы – не остановиться на полпути.

"Команде Сольского, как всяким настоящим реформаторам, предстоит выдержать колоссальное давление, в том числе из-за потоков грязи в СМИ. Но если они не остановятся на полпути, продолжат работу и доведут до конца земельную реформу – место в истории Украины им обеспечено", – резюмировал эксперт.

Больше новостей о: Рынок земли Земельная реформа Владислав Белах Центр аграрной логистики и инфраструктуры Николай Сольский

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