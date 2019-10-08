Директору НАБУ не удастся отвлечь внимание от собственного уголовного дела, - Золотарев

Национальное антикоррупционное бюро неэффективно, погрязло в пиаре, не пользуется доверием населения и должно быть перезапущено. Об этом заявил политолог, руководитель центра "Третий сектор" Андрей Золотарев, комментируя информацию о том, что директор НАБУ Артем Сытник попытается отвлечь внимание общества от собственного коррупционного дела, инициировав арест судей Окружного админсуда Киева, передает Капитал.

По мнению эксперта, Артему Сытнику не удастся прикрыться делом судей ОАСК и переключить таким образом внимание со своей персоны.

"Да, судьи у нас это по определению малопопулярные персонажи… Но здесь вопрос в том, что когда главный антикоррупционер отдыхает за счет потенциальных клиентов, это чистой воды коррупция. Поэтому, даже если Сытнику удастся выпутаться из этой истории, в любом случае осадочек останется, и не в пользу Сытника", - заявил политолог.

Он признал, что в обществе в целом очень сильно упал уровень доверия к НАБУ.

"Все прекрасно видят, что люди занимаются пиаром при весьма сомнительном уровне профессионализма. Это минусует, ведет к репутационным потерям. Мы все прекрасно помним достаточно сложную и серьёзную процедуру отбора в НАБУ и, естественно, от людей, к которым предъявлялись такие требования, ожидали, что они окажутся на высоте своего положения и будут эффективно работать. Но этого не произошло", - констатировал политолог.

Золотарев считает, что Украина в целом пошла по неправильному пути, создавая дополнительные институции по борьбе с коррупцией.

"Логика создания антикоррупционной вертикали - от НАБУ до Антикоррупционного суда была в том, что раз все в Украине погрязло в коррупции, включая правоохранительную и судебную систему, то мы создадим независимую антикоррупционную вертикаль и они сумеют разгрести эти авгиевы конюшни. Но этот расчет не оправдался", - считает эксперт.

При этом он поддерживает идею перезагрузки НАБУ и, в частности, назначения нового директора вместо Артема Сытника.

"Собственно это назрело и перезрело. Я думаю те кто стоял за созданием этой структуры, наши внешние партнеры, должны понимать, что поскольку репутация и эффективность НАБУ под большим сомнением, то в новых условиях самым рациональным шагом было бы всё-таки перезапустить её по новой", - сказал он.

Напомним, что суд в Ровенской области признал директора ведомства Артема Сытника виновным в административном нарушении во время элитного отдыха и присудил штраф. Согласно показаниям свидетеля по делу, за период с 2017 по 2019 год Сытник отдыхал в охотничьем угодье "Полесское-Сарны" Ровенской области пять раз. Суд признал его виновным в нарушении установленного законом ограничения для госслужащих при получении подарков. 8 октября должно начаться слушание апелляции по этому делу.