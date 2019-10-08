"Фармак" поделился опытом выхода на хорошо регулируемые фармрынки

Исполнительный директор крупного производителя лекарственных средств компании "Фармак" (Киев) Владимир Костюк во время научно-практической конференции "Современная фармация: история, реалии и перспективы развития", состоявшейся 20 сентября в Харькове, поделился опытом выхода компании на хорошо регулируемые фармацевтические рынки.\r\nОб этом говорится в публикации издания "Аптека".\r\nВ публикации отмечается, что "Фармак" имеет большой опыт работы на внешних рынках, в частности, в странах со строгой регуляторной системой.\r\n"Эти рынки не являются закрытыми или недостижимыми. Это рынки со своими правилами. При выполнении этих правил открывается множество возможностей, в частности взаимопризнание сертификатов и выход на другие рынки", - отметил Костюк.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПо его словам, уже более 20 лет компания работает на рынках ЕС и планирует акцентировать свое внимание на крупнейших европейских рынках.\r\nДля выхода и присутствия на рынке со строгой регуляторной политикой компания должна: доказать соответствие всем нормативным требованиям, прежде всего - это соответствие производства европейским стандартам, а также быть прозрачной.\r\n"Репутация надежного партнера сегодня весит очень много. Более 10 лет компания "Фармак" проходит аудит компаниями "большой четверки". Все отчеты регулярно публикуются на сайте. Мы также работаем с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР)", - сообщил Костюк.\r\nКроме того, для выхода и присутствия на рынке со строгой регуляторной политикой компания должна отвечать требованиям устойчивого развития.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n"Недостаточно только отвечать нормативным требованиям. Необходимо иметь репутацию ответственного бизнеса. Как лидер украинского фармрынка и компания, которая исповедует европейские ценности в ведении бизнеса, "Фармак" должен стать примером в следовании принципам устойчивого развития в нашей стране, "Фармак" - первая украинская фармкомпания, которая присоединилась к UN Global Compact - инициативе ООН, которая объединяет ООН и компании во всем мире. Сейчас компания реализует много проектов в сфере устойчивого развития, например "Экошкола", "Фармак: бег для здоровья", "Чистый город", волонтерство, корпоративные спортивные и неспортивные мероприятия", - считает Костюк.\r\nВ публикации отмечается, что существует несколько способов выхода на хорошо регулируемые рынки.\r\n\r\nСовместные проекты с компаниями-партнерами.\r\n\r\nПри этом специализированные встречи, выставки и конференции являются хорошей возможностью пообщаться с потенциальными партнерами и договориться о совместном проекте.\r\n"Сегодня "Фармак" реализует достаточно интересный проект. В следующем году мы планируем выйти на рынок США именно по модели партнерства. Сейчас мы занимаемся разработкой лекарственного средства, подготовкой досье, производственных мощностей в инспекцию FDA. Компания-партнер будет отвечать за регистрацию лекарственного средства и продвижение на рынке США", - сообщил Костюк.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nOut-licensing - продажа другим компаниям прав на маркетинг своей продукции в разных странах мира.\r\n\r\n "Компания-производитель при этом не несет расходов на регистрацию и маркетинг. Этот способ требует тесной и кропотливой работы с партнерами, поскольку они обычно лучше знают локальный рынок", - отметил Костюк.\r\n\r\nКонтрактное производство - производство на собственных производственных мощностях лекарственных средств для других компаний.\r\n\r\n"Это направление очень популярно в нашей стране. "Фармак" также предоставляет услуги по контрактному производству различным компаниям, в частности работаем с европейским гигантом Sanofi", - считает Костюк.\r\n\r\nCDMO-услуги.\r\n\r\nCDMO (Contract development and manufacturing organization) - организации, занимающиеся контрактным производством и исследованиями. То есть такая организация берет на себя не только функцию производства, но и разработки лекарственного средства по определенным требованиям и критериям.\r\n"Чаще всего такие запросы касаются нишевых продуктов. "Фармак" также имеет несколько кейсов работы в качестве CDMO", - отметил Костюк.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ качестве примера выхода на хорошо регулируемый рынок Костюк привел пример выхода компании на рынок Австралии.\r\n«Интересный пример - выход на рынок Австралии, который очень удален от Украины. Австралийский фармацевтический рынок считается хорошо регулируемым - на уровне с ЕС, США и Японией. Имея сертификат Австралии, очень легко "зайти" на другие рынки", - подчеркнул Костюк.\r\nПо его словам, первые переговоры состоялись во время Международной выставки по фармацевтическим ингредиентам и вспомогательным продуктам с представителями международной компании с офисом в Австралии в 2015 году.\r\nВ декабре 2016 года был подписан контракт о сотрудничестве - до 2022 года\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ марте следующего года австралийский регуляторный орган принял взаимопризнание европейского сертификата GMP компании "Фармак", а в октябре 2017 года состоялась первая поставка.\r\nПо словам Костюка, на сегодня в Австралию отгружено продукции почти на 800 тыс. долларов.\r\nКак сообщали Українські Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен, до 1,05 млрд гривен.\r\nВ 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен, до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПродукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.\r\nНа предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.\r\n14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.\r\nС 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n