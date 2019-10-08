"Фармак" поделился опытом выхода на хорошо регулируемые фармрынки

Исполнительный директор крупного производителя лекарственных средств компании "Фармак" (Киев) Владимир Костюк во время научно-практической конференции "Современная фармация: история, реалии и перспективы развития", состоявшейся 20 сентября в Харькове, поделился опытом выхода компании на хорошо регулируемые фармацевтические рынки.

Об этом говорится в публикации издания "Аптека".

В публикации отмечается, что "Фармак" имеет большой опыт работы на внешних рынках, в частности, в странах со строгой регуляторной системой.

"Эти рынки не являются закрытыми или недостижимыми. Это рынки со своими правилами. При выполнении этих правил открывается множество возможностей, в частности взаимопризнание сертификатов и выход на другие рынки", - отметил Костюк.

По его словам, уже более 20 лет компания работает на рынках ЕС и планирует акцентировать свое внимание на крупнейших европейских рынках.

Для выхода и присутствия на рынке со строгой регуляторной политикой компания должна: доказать соответствие всем нормативным требованиям, прежде всего - это соответствие производства европейским стандартам, а также быть прозрачной.

"Репутация надежного партнера сегодня весит очень много. Более 10 лет компания "Фармак" проходит аудит компаниями "большой четверки". Все отчеты регулярно публикуются на сайте. Мы также работаем с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР)", - сообщил Костюк.

Кроме того, для выхода и присутствия на рынке со строгой регуляторной политикой компания должна отвечать требованиям устойчивого развития.

"Недостаточно только отвечать нормативным требованиям. Необходимо иметь репутацию ответственного бизнеса. Как лидер украинского фармрынка и компания, которая исповедует европейские ценности в ведении бизнеса, "Фармак" должен стать примером в следовании принципам устойчивого развития в нашей стране, "Фармак" - первая украинская фармкомпания, которая присоединилась к UN Global Compact - инициативе ООН, которая объединяет ООН и компании во всем мире. Сейчас компания реализует много проектов в сфере устойчивого развития, например "Экошкола", "Фармак: бег для здоровья", "Чистый город", волонтерство, корпоративные спортивные и неспортивные мероприятия", - считает Костюк.

В публикации отмечается, что существует несколько способов выхода на хорошо регулируемые рынки.

Совместные проекты с компаниями-партнерами.

При этом специализированные встречи, выставки и конференции являются хорошей возможностью пообщаться с потенциальными партнерами и договориться о совместном проекте.

"Сегодня "Фармак" реализует достаточно интересный проект. В следующем году мы планируем выйти на рынок США именно по модели партнерства. Сейчас мы занимаемся разработкой лекарственного средства, подготовкой досье, производственных мощностей в инспекцию FDA. Компания-партнер будет отвечать за регистрацию лекарственного средства и продвижение на рынке США", - сообщил Костюк.

Out-licensing - продажа другим компаниям прав на маркетинг своей продукции в разных странах мира.

"Компания-производитель при этом не несет расходов на регистрацию и маркетинг. Этот способ требует тесной и кропотливой работы с партнерами, поскольку они обычно лучше знают локальный рынок", - отметил Костюк.

Контрактное производство - производство на собственных производственных мощностях лекарственных средств для других компаний.

"Это направление очень популярно в нашей стране. "Фармак" также предоставляет услуги по контрактному производству различным компаниям, в частности работаем с европейским гигантом Sanofi", - считает Костюк.

CDMO-услуги.

CDMO (Contract development and manufacturing organization) - организации, занимающиеся контрактным производством и исследованиями. То есть такая организация берет на себя не только функцию производства, но и разработки лекарственного средства по определенным требованиям и критериям.

"Чаще всего такие запросы касаются нишевых продуктов. "Фармак" также имеет несколько кейсов работы в качестве CDMO", - отметил Костюк.

В качестве примера выхода на хорошо регулируемый рынок Костюк привел пример выхода компании на рынок Австралии.

«Интересный пример - выход на рынок Австралии, который очень удален от Украины. Австралийский фармацевтический рынок считается хорошо регулируемым - на уровне с ЕС, США и Японией. Имея сертификат Австралии, очень легко "зайти" на другие рынки", - подчеркнул Костюк.

По его словам, первые переговоры состоялись во время Международной выставки по фармацевтическим ингредиентам и вспомогательным продуктам с представителями международной компании с офисом в Австралии в 2015 году.

В декабре 2016 года был подписан контракт о сотрудничестве - до 2022 года

В марте следующего года австралийский регуляторный орган принял взаимопризнание европейского сертификата GMP компании "Фармак", а в октябре 2017 года состоялась первая поставка.

По словам Костюка, на сегодня в Австралию отгружено продукции почти на 800 тыс. долларов.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен, до 1,05 млрд гривен.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен, до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.