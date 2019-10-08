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08 октября 2019, вторник, 14:52 22 Пресс-релиз
Экономика 2019-10-08T14:53:43+03:00
Українські Новини
"Фармак" поделился опытом выхода на хорошо регулируемые фармрынки

"Фармак" поделился опытом выхода на хорошо регулируемые фармрынки

Исполнительный директор крупного производителя лекарственных средств компании "Фармак" (Киев) Владимир Костюк во время научно-практической конференции "Современная фармация: история, реалии и перспективы развития", состоявшейся 20 сентября  в Харькове, поделился опытом выхода компании на хорошо регулируемые фармацевтические рынки.

Об этом говорится в публикации издания "Аптека".

В публикации отмечается, что "Фармак" имеет большой опыт работы на внешних рынках, в частности, в странах со строгой регуляторной системой.

"Эти рынки не являются закрытыми или недостижимыми. Это рынки со своими правилами. При выполнении этих правил открывается множество возможностей, в частности взаимопризнание сертификатов и выход на другие рынки", - отметил Костюк.

По его словам, уже более 20 лет компания работает на рынках ЕС и планирует акцентировать свое внимание на крупнейших европейских рынках.

Для выхода и присутствия на рынке со строгой регуляторной политикой компания должна: доказать соответствие всем нормативным требованиям, прежде всего - это соответствие производства европейским стандартам, а также быть прозрачной.

"Репутация надежного партнера сегодня весит очень много. Более 10 лет компания "Фармак" проходит аудит компаниями "большой четверки". Все отчеты регулярно публикуются на сайте. Мы также работаем с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР)", - сообщил Костюк.

Кроме того, для выхода и присутствия на рынке со строгой регуляторной политикой компания должна отвечать требованиям устойчивого развития.

"Недостаточно только отвечать нормативным требованиям. Необходимо иметь репутацию ответственного бизнеса. Как лидер украинского фармрынка и компания, которая исповедует европейские ценности в ведении бизнеса, "Фармак" должен стать примером в следовании принципам устойчивого развития в нашей стране, "Фармак" - первая украинская фармкомпания, которая присоединилась к UN Global Compact - инициативе ООН, которая объединяет ООН и компании во всем мире. Сейчас компания реализует много проектов в сфере устойчивого развития, например "Экошкола", "Фармак: бег для здоровья", "Чистый город", волонтерство, корпоративные спортивные и неспортивные мероприятия", - считает Костюк.

В публикации отмечается, что существует несколько способов выхода на хорошо регулируемые рынки.

  1. Совместные проекты с компаниями-партнерами.

При этом специализированные встречи, выставки и конференции являются хорошей возможностью пообщаться с потенциальными партнерами и договориться о совместном проекте.

"Сегодня "Фармак" реализует достаточно интересный проект. В следующем году мы планируем выйти на рынок США именно по модели партнерства. Сейчас мы занимаемся разработкой лекарственного средства, подготовкой досье, производственных мощностей в инспекцию FDA. Компания-партнер будет отвечать за регистрацию лекарственного средства и продвижение на рынке США", - сообщил Костюк.

  1. Out-licensing - продажа другим компаниям прав на маркетинг своей продукции в разных странах мира.

 "Компания-производитель при этом не несет расходов на регистрацию и маркетинг. Этот способ требует тесной и кропотливой работы с партнерами, поскольку они обычно лучше знают локальный рынок", - отметил Костюк.

  1. Контрактное производство - производство на собственных производственных мощностях лекарственных средств для других компаний.

"Это направление очень популярно в нашей стране. "Фармак" также предоставляет услуги по контрактному производству различным компаниям, в частности работаем с европейским гигантом Sanofi", - считает Костюк.

  1. CDMO-услуги.

CDMO (Contract development and manufacturing organization) - организации, занимающиеся контрактным производством и исследованиями. То есть такая организация берет на себя не только функцию производства, но и разработки лекарственного средства по определенным требованиям и критериям.

"Чаще всего такие запросы касаются нишевых продуктов. "Фармак" также имеет несколько кейсов работы в качестве CDMO", - отметил  Костюк.

В качестве примера выхода на хорошо регулируемый рынок Костюк привел пример выхода компании на рынок Австралии.

«Интересный пример - выход на рынок Австралии, который очень удален от Украины. Австралийский фармацевтический рынок считается хорошо регулируемым - на уровне с ЕС, США и Японией. Имея сертификат Австралии, очень легко "зайти" на другие рынки", - подчеркнул Костюк.

По его словам, первые переговоры состоялись во время Международной выставки по фармацевтическим ингредиентам и вспомогательным продуктам с представителями международной компании с офисом в Австралии в 2015 году.

В декабре 2016 года был подписан контракт о сотрудничестве - до 2022 года

В марте следующего года австралийский регуляторный орган принял взаимопризнание европейского сертификата GMP компании "Фармак", а в октябре 2017 года состоялась первая поставка.

По словам Костюка, на сегодня в Австралию отгружено продукции почти на 800 тыс. долларов.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен, до 1,05 млрд гривен.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен, до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.
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