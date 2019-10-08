"Фармак" поділився досвідом виходу на добре регульовані фармринки

Виконавчий директор крупного виробника лікарських засобів компанії "Фармак" (Київ) Володимир Костюк під час науково-практичної конференції "Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку", яка відбулася 20 вересня в Харкові,поділився досвідом виходу компанії на добре регульовані фармацевтичні ринки.

Про це йдеться в публікації видання "Аптека".

У публікації наголошується, що "Фармак" має великий досвід роботи на зовнішніх ринках, зокрема, в країнах з суворою регуляторною системою.

"Ці ринки не є закритими або недосяжними. Це ринки зі своїми правилами. При виконанні цих правил відкривається безліч можливостей, зокрема взаємовизнання сертифікатів і вихід на інші ринки", - зазначив Костюк.

За його словами, вже понад 20 років компанія працює на ринках ЄС і планує акцентувати свою увагу на найбільших європейських ринках.

Для виходу і присутності на ринку з суворою регуляторною політикою компанія повинна: довести відповідність усім нормативним вимогам, перш за все - це відповідність виробництва європейським стандартам, а також бути прозорою.

У публікації наголошується, що "Фармак" має великий досвід роботи на зовнішніх ринках, зокрема, в країнах з суворою регуляторною системою.

"Репутація надійного партнера сьогодні важить дуже багато. Більше 10 років компанія "Фармак" проходить аудит компаніями "великої четвірки". Усі звіти регулярно публікуються на сайті. Ми також працюємо з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР)», — повідомив Костюк.

Крім того, для виходу і присутності на ринку з суворою регуляторною політикою компанія повинна відповідати вимогам сталого розвитку.

"Недостатньо лише відповідати регуляторним вимогам. Необхідно мати репутацію відповідального бізнесу. Як лідер українського фармринку та компанія, що сповідує європейські цінності у веденні бізнесу, "Фармак" має стати прикладом у слідуванні принципам сталого розвитку у нашій країні. "Фармак" — перша українська фармкомпанія, яка долучилася до UN Global Compact — ініціативи ООН, яка поєднує ООН та компанії в усьому світі. Наразі компанія реалізує багато проектів у сфері сталого розвитку, наприклад "Екошкола", "Фармак: біг для здоров’я", "Чисте місто", волонтерство, корпоративні спортивні та неспортивні заходи тощо", - вважає Костюк.

У публікації наголошується, що існує кілька способів виходу на добре регульовані ринки.

Спільні проекти з компаніями-партнерами.

При цьому спеціалізовані зустрічі, виставки та конференції є гарною можливістю поспілкуватися з потенційними партнерами і домовитися про спільний проект.

"Сьогодні "Фармак" реалізує досить цікавий проект. Наступного року ми плануємо вийти на ринок США саме за моделлю партнерства. Зараз ми займаємося розробкою лікарського засобу, підготовкою досьє, виробничих потужностей до інспекції FDA. Компанія-партнер відповідатиме за реєстрацію лікарського засобу та промоцію на ринку США (marketing authorization holder)", — поінформував Костюк.

Out-licensing - продаж іншим компаніям прав на маркетинг своєї продукції в різних країнах світу.

"Компанія-виробник при цьому не несе витрат на реєстрацію і маркетинг. Цей спосіб потребує тісної і кропіткої роботи з партнерами, оскільки вони зазвичай краще знають локальний ринок", - зазначив Костюк.

Контрактне виробництво - виробництво на власних виробничих потужностях лікарських засобів для інших компаній.

"Цей напрямок дуже популярний у нашій країні. "Фармак" також надає послуги з контрактного виробництва різним компаніям, зокрема працюємо з європейським гігантом Sanofi", - вважає Костюк.

CDMO-послуги.

CDMO (Contract development and manufacturing organization) - організації, що займаються контрактним виробництвом і дослідженнями. Тобто така організація бере на себе не тільки функцію виробництва, а й розробки лікарського засобу за певними вимогами і критеріями.

"Найчастіше такі запити стосуються нішевих продуктів. "Фармак" також має кілька кейсів роботи в якості CDMO", - зазначив Костюк.

Як приклад виходу на добре регульований ринок Костюк навів приклад виходу компанії на ринок Австралії.

"Цікавий приклад - вихід на ринок Австралії, який дуже віддалений від України. Австралійський фармацевтичний ринок вважається добре регульованим - на рівні з ЄС, США і Японією. Маючи сертифікат Австралії, дуже легко "зайти" на інші ринки ", - підкреслив Костюк.

За його словами, перші переговори відбулися під час Міжнародної виставки з фармацевтичних інгредієнтів та допоміжних продуктів з представниками міжнародної компанії з офісом в Австралії в 2015 році.

У грудні 2016 року був підписаний контракт про співпрацю - до 2022 року

У березні наступного року австралійський регуляторний орган прийняв взаємовизнання європейського сертифіката GMP компанії "Фармак", а в жовтні 2017 року відбулася перша поставка.

За словами Костюка, на сьогодні в Австралію відвантажено продукції майже на 800 тис. доларів.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 році порівняно з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень, до 1,05 млрд гривень.

У 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень, до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.