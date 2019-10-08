При строительстве "корветов" для ВМС могли "отмыть" миллионы госсредств: ГПУ открыла дело

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможных злоупотреблений при строительстве "корветов" для нужд Военно-морских сил Украины.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.\r\n"Так, по итогам аудита использования бюджетных средств Министерством обороны по государственному оборонному заказу, 7 октября 2019 года Главный военный прокурор начал уголовное производство по фактам возможного злоупотребления должностными лицами оборонного ведомства, что привело к потере 84,5 млн грн бюджетных средств, при исполнении Государственной программы создания и закупки корабля класса "корвет", - сказано в нем.\r\nПредварительно факты злоупотребления оценены как такие, которые содержат признаки правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПроведение досудебного расследования поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины.\r\nКак сообщали Українськi Новини, новый разведывательный корабль для ВМС спустили на воду.\r\nРанее США передали Украине 2 патрульных катера типа Island.