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08 октября 2019, вторник, 14:48 84
Судебная власть 2019-10-08T14:49:12+03:00
Українські Новини
При строительстве "корветов" для ВМС могли "отмыть" миллионы госсредств: ГПУ открыла дело

При строительстве "корветов" для ВМС могли "отмыть" миллионы госсредств: ГПУ открыла дело

Корвет
Корвет "Владимир Великий". Фото: telegraf.com.ua

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможных злоупотреблений при строительстве "корветов" для нужд Военно-морских сил Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

"Так, по итогам аудита использования бюджетных средств Министерством обороны по государственному оборонному заказу, 7 октября 2019 года Главный военный прокурор начал уголовное производство по фактам возможного злоупотребления должностными лицами оборонного ведомства, что привело к потере 84,5 млн грн бюджетных средств, при исполнении Государственной программы создания и закупки корабля класса "корвет", - сказано в нем.

Предварительно факты злоупотребления оценены как такие, которые содержат признаки правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Проведение досудебного расследования поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины.

Как сообщали Українськi Новини, новый разведывательный корабль для ВМС спустили на воду.

Ранее США передали Украине 2 патрульных катера типа Island.

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