Российский "Интер РАО" включил Украину в перечень стран, в которые осуществляются поставки э/э

Российский энергетический конгломерат "Интер РАО" включил Украину в перечень стран, в которые осуществляются поставки российской электроэнергии. Об этом свидетельствует информация на сайте "Интер РАО", информирует портал rbc.ua.

Ранее в "Интер РАО" подтвердили начало поставок электроэнергии в Украину. "Мы подтверждаем возобновление поставок, они ведутся в пилотном режиме и только по предоплате", - прокомментировал ситуацию представитель российской компании для российских СМИ.

"Интер РАО" - единственный российский оператор экспорта-импорта электроэнергии, диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, в странах Европы и СНГ. Как следует из обнародованной информации, кроме Украины география поставок электроэнергии из РФ охватывает Финляндию, Беларусь, Литву, Украину, Грузию, Азербайджан, Южную Осетию, Казахстан, Китай и Монголию.

Украина 1 октября 2019 года возобновила коммерческий импорт электроэнергии из Российской Федерации. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в операторе системы передачи НЭК "Укрэнерго". По данным агентства, 1 октября импорт электроэнергии из РФ ровным графиком мощностью 100 МВт осуществляло ООО "Юнайтед Энерджи". В 2019 году "Юнайтед Энерджи" заключило несколько контрактов на поставку газа АО "Днипроазот" (входит в группу "Приват" Игоря Коломойского).

Как сообщалось, Верховная рада 18 сентября одобрила правку народного депутата Андрея Геруса в закон Украины "О рынке электроэнергии", разрешив покупать по двухсторонним договорам электроэнергию у стран, которые не являются членами европейского Энергетического сообщества.

Герус пояснил необходимость импорта электроэнергии из Беларуси и Российской Федерации улучшением конкуренции на электроэнергетическом рынке страны.

Замминистра энергетики России Андрей Черезов объявил, что Россия готова начать поставки электроэнергии в Украину со стороны оккупированного Крыма.

По мнению эксперта Фонда национальной энергетической безопасности (РФ) Игоря Юшкова, это де-факто будет означать признание Крыма российским.

"Если Киев купит хоть один киловатт-час произведенной в Крыму энергии, это будет равнозначно признанию полуострова российским. Для подобных сделок заключаются торговые контракты, в которых прописана украинская компания-покупатель и продавец, юридическим адресом которого будет значиться "Крым, Российская Федерация", - подчеркнул российский эксперт.

Председателем Совета директоров ПАО "Интер РАО" является Игорь Сечин, возглавлявший правление ПАО НК "Роснефть". В 2002-2008 гг. Сечин был заместителем председателя правительства РФ; в 2004-2008 гг. - заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации-помощником президента Российской Федерации.

В связи с аннексией Крыма и агрессией РФ на Донбассе Сечин включен в санкционный список США, Канады и Украины.