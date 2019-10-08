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08 октября 2019, вторник, 12:18 1883 Документ
Политика 2019-10-08T12:20:51+03:00
Українські Новини
Совет предпринимателей при Кабмине призвал Президента ветировать законопроект №1049 из-за скандальной поправки

Совет предпринимателей при Кабмине призвал Президента ветировать законопроект №1049 из-за скандальной поправки

Совет предпринимателей при Кабинете Министров Украины направил официальное письмо Президенту Украины, главе Верховной Рады Украины, а также премьер-министру Украины, в котором предлагает ветировать законопроект о введении единого счета для уплаты налогов и сборов (№1049).

Критику Совета предпринимателей вызвал не сам законопроект, а поправка №8, которая была внесена депутатами-членами профильного Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике накануне финального голосования за законопроект в сессионном зале.
Хотя законопроект касается введения единого счета для уплаты налогов и сборов, с подачи ряда народных депутатов была внесена поправка, которая тематически абсолютно не касается темы законопроекта, но вносит серьезные изменения в порядок ценообразования на табачном рынке.
- Эта поправка была внесена наспех, с нарушением требований ч.1 ст. 116 Регламента и она никак не связана с содержанием законопроекта и целью его принятия – заявил в письме глава Совета предпринимателей Леонид Козаченко.
Кроме того, в Совете предпринимателей напоминают, что действующими законами Украины (в т.ч. ст. 44 и 190 Хозяйственного кодекса, ст. 11 и 12 Закона Украины "О ценах и ценообразовании") запрещается вводить необоснованные запреты и ограничения в ценообразовании.
- Также принятая поправка не согласовывается с требования Всемирной торговой организации и международными принципами ценообразования и регулирования рынка табачных изделий – напоминает Леонид Козаченко.
По прогнозам Совета предпринимателей, упомянутая поправка №8 приведет к необоснованному повышению цен на сигареты на 18% (т.е. в среднем на 7 гривен за пачку) уже в ближайшие недели. Это не только увеличит затраты населения, но также расширит теневую торговлю табачными изделиями.

Напомним, ранее данную поправку раскритиковали в Федерации работодателей Украины, а также в Украинской ассоциации производителей табачных изделий "Укртютюн".

7 октября народный депутат Алексей Гончаренко внес проект постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии данного законопроекта во втором чтении и в целом.

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