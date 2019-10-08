У НСЖУ виступили проти підвищення поштових тарифів на доставку преси

Новий уряд погодився з пропозиціями старої влади підвищити вартість поштової доставки газет для українців. Про це повідомив глава Національної спілки журналістів (НСЖУ) Сергій Томіленко на своїй сторінці в Facebook, інформує портал strana.ua.

"Міністерство інфраструктури України затвердило наказ про зростання тарифів в середньому на 15%, і фактично міністр Владислав Криклій продовжує політику свого попередника - Володимира Омеляна по поштовій галузі. Ця політика - ігнорувати заклики українських видавців до побудови партнерських відносин "Укрпошти" з газетярами", - написав Томіленко.

Глава НСЖУ додав, що міністерство вже роками стверджує пропозиції менеджменту національного поштового оператора. І тепер Криклій затвердив наказ про нові тарифи.

За словами Томіленка, громадські обговорення, після яких нібито були прийняті тарифи, виявилися фікцією - бо заперечення від редакторів з усієї країни були проігноровані.

"Національна спілка журналістів України продовжує закликати і президента, і уряд належним чином підійти до питань захисту інформаційного простору України. Відповідно, "Укрпошта" є стратегічним підприємством, яке або може допомогти в доступі громадян до української преси, або може остаточно ізолювати мешканців малих сіл і містечок".

Раніше повідомлялося, що "Укрпошта" приховує катастрофічний рівень падіння передплатних тиражів газет.