Платформа Бойко требует отменить закрытие русскоязычных школ, которое власти анонсировали на следующий сентябрь

"Требуем прекратить языковую дискриминацию и обеспечить Конституционное право граждан получать образование на родном языке". Об єтом говорится в заявлении Оппозиционной платформы – За життя, распростаненном порталом zagittya.com.ua

В сообщении говорится, что решение правительства с сентября 2020 года обязать все русскоязычные школы перейти на украинский язык обучения — это продолжение политики языковой дискриминации. Вопреки предвыборным обещаниям президента и его партии, конституционные права национальных общин продолжают подавляться. Оппозиционная платформа – За життя требует от власти прекратить дискриминацию и отказаться от политики нагнетания межнациональной розни.

Решение ликвидировать обучение в школах на русском языке с сентября 2020 г., а с 2023 г. и на других языках национальных общин — это близорукая и негосударственная позиция. Новоизбранная власть обещала вернуть в Украину межнациональный мир. Обеспечить все условия для равноправного культурного развития миллионам русскоязычных украинцев и представителей других национальных общин. Сегодня эти обещания забыты. Вместо государственного финансирования русских, венгерских, румынских, болгарских и других школ, государство их попросту ликвидирует.

Представители национальных общин - не враги украинской независимости. И такое отношение к ним власти недопустимо и возмутительно. Это прямое нарушение Конституции Украины, международных и Европейских конвенций по защите прав человека. Оно ведет к углублению раскола в украинском обществе. Носители таких идей не имеют права работать в структурах государственной власти. И это особенно опасно сейчас, когда процесс урегулирования конфликта на Донбассе, наконец, сдвинулся с мертвой точки.

Оппозиционная платформа – За життя требует прекратить использовать систему образования в качестве инструмента ксенофобской пропаганды. Мы требуем отмены всех дискриминационных решений и полноценного финансирования образования на русском и языках других национальных общин.

Наша фракция внесла в парламент законопроекты «О внесении изменений в закон Украины «Об образовании» для обеспечения защиты языковых прав национальных меньшинств, а также «О порядке применения языков в Украине». Это тест для власти на готовность вернуть мир в Украину и верность обещаниям, данным своим избирателям.

"Оппозиционная платформа – За життя продолжит на всех уровнях отстаивать демократические ценности и конституционные права человека. Украина станет цивилизованным и правовым государством", - говорится в заявлении.

Как информировали Українські Новини, c сентября 2020 все школы с русским языком обучения перейдут на украинский в то время, как большинство украинцев за изучение русского языка в школах. Об этом министр образования Украины Анна Новосад заявила в эфире одного из телеканалов.