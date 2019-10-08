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08 октября 2019, вторник, 11:10 536
Политика 2019-10-08T11:11:58+03:00
Українські Новини
Платформа Бойко требует отменить закрытие русскоязычных школ, которое власти анонсировали на следующий сентябр

Платформа Бойко требует отменить закрытие русскоязычных школ, которое власти анонсировали на следующий сентябрь

"Требуем прекратить языковую дискриминацию и обеспечить Конституционное право граждан получать образование на родном языке". Об єтом говорится в заявлении Оппозиционной платформы – За життя, распростаненном порталом zagittya.com.ua

В сообщении говорится, что решение правительства с сентября 2020 года обязать все русскоязычные школы перейти на украинский язык обучения — это продолжение политики языковой дискриминации. Вопреки предвыборным обещаниям президента и его партии, конституционные права национальных общин продолжают подавляться. Оппозиционная платформа – За життя требует от власти прекратить дискриминацию и отказаться от политики нагнетания межнациональной розни.

Решение ликвидировать обучение в школах на русском языке с сентября 2020 г., а с 2023 г. и на других языках национальных общин — это близорукая и негосударственная позиция. Новоизбранная власть обещала вернуть в Украину межнациональный мир. Обеспечить все условия для равноправного культурного развития миллионам русскоязычных украинцев и представителей других национальных общин. Сегодня эти обещания забыты. Вместо государственного финансирования русских, венгерских, румынских, болгарских и других школ, государство их попросту ликвидирует.

Представители национальных общин - не враги украинской независимости. И такое отношение к ним власти недопустимо и возмутительно. Это прямое нарушение Конституции Украины, международных и Европейских конвенций по защите прав человека. Оно ведет к углублению раскола в украинском обществе. Носители таких идей не имеют права работать в структурах государственной власти. И это особенно опасно сейчас, когда процесс урегулирования конфликта на Донбассе, наконец, сдвинулся с мертвой точки.

Оппозиционная платформа – За життя требует прекратить использовать систему образования в качестве инструмента ксенофобской пропаганды. Мы требуем отмены всех дискриминационных решений и полноценного финансирования образования на русском и языках других национальных общин.

Наша фракция внесла в парламент законопроекты «О внесении изменений в закон Украины «Об образовании» для обеспечения защиты языковых прав национальных меньшинств, а также «О порядке применения языков в Украине». Это тест для власти на готовность вернуть мир в Украину и верность обещаниям, данным своим избирателям.

"Оппозиционная платформа – За життя продолжит на всех уровнях отстаивать демократические ценности и конституционные права человека. Украина станет цивилизованным и правовым государством", - говорится в заявлении.

Как информировали Українські Новини, c сентября 2020 все школы с русским языком обучения перейдут на украинский в то время, как большинство украинцев за изучение русского языка в школах. Об этом министр образования Украины Анна Новосад заявила в эфире одного из телеканалов.

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