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08 октября 2019, вторник, 11:09 589
Экономика 2019-10-08T11:09:02+03:00
Українські Новини
Минэкономразвития просит СБУ вернуть государству предприятие "Закарпатполиметаллы"

Минэкономразвития просит СБУ вернуть государству предприятие "Закарпатполиметаллы"

Мошенники украли государственное предприятие "Закарпатполиметаллы". Такое заявление содержится в письме государственного секретаря Минэкономразвития Алексея Перевезенцева к Службе безопасности Украины, информирует портал delo.ua.

Государственная компания "Украинские полиметаллы" потеряла 85% акций в дочернем предприятии "Закарпатполиметаллы" из-за незаконных регистрационных действий частного нотариуса Александра Селехмана, - отмечает госсекретарь Минэкономразвития. Он призвал Службу безопасности Украины вмешаться и обеспечить "сохранение незаконно отчужденного принадлежащего государству имущества".

В своем письме чиновник Минэкономразвития указывает на связь оффшорной компании Cengart Financial INC, как определенного кредитора, и новосозданной компании Gofer Mining PLC, которая незаконно получила более 90 процентов госпредприятия "Закарпатполиметаллы".

Ранее СМИ публиковали расследование, касающееся  собственников Cengart Financial INC и Gofer Mining PLC. Это российский гражданин и агент спецслужб Сергей Гаврилов, который после выдворения из Польши еще в девяностых переехал в Грецию и сменил фамилию на Колпиди.  Его компаньон - украинец Александр Маштепа, который в интересах Януковича захватывал столичный универмаг "Украина". Еще один компаньон - фигурант базы "Миротворец" и пособник сепаратистов Донбасса Дмитрий Зайцев. Эти люди в апреле 2019 года создали Gofer Mining PLC и называют эту компанию представителем британской королевской семьи и известного банка Barclays, хотя сами британцы опровергают это. Председатель Британо-Украинской торговой палаты Бэйт Томс назвал это мошенничеством.

Маштепа, Зайцев и Копиди при помощи судов, мошенничества и криминала пытаются захватить Мужиевское полиметаллическое месторождение в Закарпатье, где американская компания Avellana Gold построила современную обогатительную фабрику и планирует инвестировать $150 млн., - заявил недавно ее гендиректор Браян Сэвэдж. Американские инвесторы возмущены тем, что учредители Cengart Financial INC и Gofer Mining PLC до сих пор продолжают заниматься рейдерством и призывают правоохранительные органы ускорить расследование вышеуказанных фактов.

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