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8.10.19 11:00 Круглый стол: "Кредитование МСБ - перспективы и условия снижения ставок кредитования бизнеса"

08 октября 2019, вторник, 10:45 431
Верховная Рада и партии 2019-10-08T10:47:03+03:00
Українські Новини
Законопроект 1210 несет потери для местных бюджетов и может стать глобальным проигрышем Украины, - Николаенко

Законопроект 1210 несет потери для местных бюджетов и может стать глобальным проигрышем Украины, - Николаенко

Законопроект 1210 несет потери местным бюджетам и может стать глобальным проигрышем Украины. Такую оценку законопроекта 1210 в части изменений налогообложения добычи руды дал член депутатской фракции политической партии ВО "Батькивщина" Андрей Николаенко во время последнего пленарного заседания, пишет 5 канал. 

"Это может вообще сделать добычу убыточным. На короткий срок можно выиграть каких-то пару миллиардов в бюджет, но глобально проиграть в рабочих местах и ​​других поступлениях в местные бюджеты", - отметил парламентарий.

Рассмотрение указанного законопроекту отложили. По мнению политиков, это может означать шанс отозвать проект закона, несмотря на его скандальность. О пробелах и недостатки в нем не раз заявляли представители ЕБА, Американской торговой палаты, международные и украинские эксперты и производители.

"То, что предлагается сейчас - это широкая база налогообложения и широкие рентные платежи. Такого подхода нет ни в одной стране мира. Если так оставить, это сильно ударит по ГМК и сделает его продукцию неконкурентной. Как следствие, мы потеряем экспорт и валютную выручку. Наши международные рынки захватят русские", - сказал Магомедов.

Работа над законопроектом 1210 должна продолжиться в профильных комитетах и ​​рабочих группах, считают депутаты. На одном из них председатель профильного комитета Даниил Гетманцев заверил бизнес, что все компромиссы с производителями и профильными ассоциациями обязательно будут найдены. В свою очередь, Госрегуляторна служба определила более десяти пунктов законопроекта как угрожающие как малому, так и крупному бизнесу.

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