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08 жовтня 2019, вівторок, 10:45 333
Верховна Рада і партії 2019-10-08T11:15:02+03:00
Українські Новини
Законопроект 1210 несе втрати для місцевих бюджетів і може стати глобальним програшем України, - Ніколаєнко

Законопроект 1210 несе втрати для місцевих бюджетів і може стати глобальним програшем України, - Ніколаєнко

Законопроект 1210 несе втрати місцевим бюджетам і може стати глобальним програшем України. Таку оцінку законопроекту 1210 в частині змін оподаткування видобутку руди дав член депутатської фракції політичної партії ВО "Батьківщина" Андрій Ніколаєнко під час останнього пленарного засідання, пише 5 канал.

"Це може взагалі зробити видобуток збитковим. На короткий термін можна виграти якихось пару мільярдів до бюджету, але глобально програти в робочих місцях та інших надходженнях до місцевих бюджетів", – зазначив парламентар.

Розгляд зазначеного законопроєкту відклали. На думку політиків, це може означати шанс відкликати проєкт закону, зважаючи на його скандальність. Про прогалини та недоліки в ньому не раз заявляли представники ЄБА, Американської торговельної палати, міжнародні та українські експерти і виробники.

"Те що пропонується зараз – це широка база оподаткування і широкі рентні платежі. Такого підходу немає у жодній країні світу. Якщо так залишити, це сильно вдарить по ГМК і зробить його продукцію неконкурентною. Як наслідок, ми втратимо експорт і валютну виручку. Наші міжнародні ринки захоплять росіяни", – сказав Магомедов.

Робота над законопроєктом 1210 має продовжитись у профільних комітетах та робочих групах, вважають депутати. На одному з таких голова профільного комітету Данило Гетьманцев запевнив бізнес, що всі компроміси з виробниками та профільними асоціаціями обов’язково буде знайдено. У свою чергу, Держрегуляторна служба визначила більше десяти пунктів законопроєкту як загрозливі як для малого, так і для великого бізнесу.

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