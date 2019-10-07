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07 октября 2019, понедельник, 19:46 8
Судебная власть 2019-10-07T19:46:34+03:00
Українські Новини
Организатора взрыва в пабе Харькова приговорили к 11 годам тюрьмы

Организатора взрыва в пабе Харькова приговорили к 11 годам тюрьмы

Киевский райсуд Харькова 7 октября приговорил организатора взрыва в рок-пабе "Стена" в Харькове Марину Ковтун к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сказано в приговоре суда, который огласил в заседании судья Виктор Попрас, передают Українськi Новини.

Суд признал Ковтун виновной по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 258 (террористический акт) и по ч. 1 ст. 263 (незаконное приобретение и хранении оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса.

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более 0,5 млн гривен.

Прокуратура требовала для Ковтун 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ковтун заявила, что все улики против нее сфальсифицированы сотрудниками Службы безопасности Украины и просила суд вынести в отношении нее оправдательный приговор.

Ковтун 9 ноября 2014 года принесла в центр Харькова мину СПМ с взрывателем замедленного действия, активировала ее и передала Дмитрию Логинову.

Тот пошел в рок-паб "Стена", выпил там кофе, оставил мину в сумке у барной стойки и ушел.

В 21:45 произошел взрыв.

В Харькове взрыв неизвестного взрывного устройства ранил мужчину.

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