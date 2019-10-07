Организатора взрыва в пабе Харькова приговорили к 11 годам тюрьмы

Киевский райсуд Харькова 7 октября приговорил организатора взрыва в рок-пабе "Стена" в Харькове Марину Ковтун к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.\r\nОб этом сказано в приговоре суда, который огласил в заседании судья Виктор Попрас, передают Українськi Новини.\r\nСуд признал Ковтун виновной по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 258 (террористический акт) и по ч. 1 ст. 263 (незаконное приобретение и хранении оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса.\r\nСуд также удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более 0,5 млн гривен.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПрокуратура требовала для Ковтун 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.\r\nКовтун заявила, что все улики против нее сфальсифицированы сотрудниками Службы безопасности Украины и просила суд вынести в отношении нее оправдательный приговор.\r\nКовтун 9 ноября 2014 года принесла в центр Харькова мину СПМ с взрывателем замедленного действия, активировала ее и передала Дмитрию Логинову.\r\nТот пошел в рок-паб "Стена", выпил там кофе, оставил мину в сумке у барной стойки и ушел.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ 21:45 произошел взрыв.\r\nВ Харькове взрыв неизвестного взрывного устройства ранил мужчину.