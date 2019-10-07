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07 октября 2019, понедельник, 19:43 9
Жизнь 2019-10-07T19:43:22+03:00
Українські Новини
На этой неделе состоится премьера украинского фильма "Захар Беркут"

На этой неделе состоится премьера украинского фильма "Захар Беркут"

10 октября своей экранизации ожидает историческая повесть Ивана Франко "Захар Беркут" режиссера Ахтема Сеитаблаева. Трейлер фильма опубликовали на Dergkino Ukraine.

Фильм известного украинского режиссера крымскотатарского происхождения Ахтема Сеитаблаева был снят компанией Kinorob при поддержке Госкино.

Кадры со съемок фильма Кадры со съемок фильма "Захар Беркут" / Facebook / @Захар Беркут

Отмечается, что во время создания фильма участие также принимали специалисты -художники из Голливуда, такие как Джон Винн, Джефф Райс, Раджа Коллинз и другие.

 

Благодаря такому составу фильм привлек внимание. 

Основой сюжета стала историческая одноименная повесть "Захар Беркут" Ивана Франко, в которой рассказывается о борьбе маленькой украинской общины с монгольской ордой во главе с ханом Бурундой.

Фильм был снят на английском языке, но для украинского проката вся лента будет продублирована на украинском. В главных ролях снялись как актеры из Украины, так из зарубежья, такие как американский актер Роберт Патрик. Премьера ленты запланирована на 10 октября 2019 года.

Также, группа "Океан Эльзы" выпустила клип на саундтрек к фильму "Захар Беркут", под названием "Перевал".Об этом сообщается на странице фильма в Facebook. 

В клипе были использованы кадры с киноленты, а дополнительные кадры с солистом и депутатом Рады Святославом Вакарчуком были отсняты на площадке студии FILM.UA,  которая была декорацией для съемок фильма.

 

Как сообщали Українські Новини, ранее Государственное агентство Украины по вопросам кино заявляло о намерениях выделить  30 миллионов гривен на съемку исторической драмы "Захар Беркут".

Также, в рамках работы над исторической экшен-драмой "Захар Беркут" создатели фильма провели экспедицию съемочной группы в Карпатах.

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