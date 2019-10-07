Внедрение РРО не создает дополнительного давления на бизнес, – Верланов

За следующие 6 месяцев Государственная налоговая служба (ГНС) Украины планирует провести все необходимые тестирования, чтобы введение новых правил работы с регистраторами расчетных операций (РРО) было максимально комфортным. В свою очередь, представители бизнеса выразили готовность предоставить конкретные рекомендации и предложения по внедрению РРО в рамках постоянного диалога с ГПС.

Об этом шла речь на встрече председателя ГНС Сергея Верланов с представителями бизнеса и экспертной среды о введении новых правил применения РРО, которая состоялась сегодня, 7 октября.

"Все это дает хороший знак для защиты прав потребителей и добросовестных представителей бизнеса, что позволит вывести из тени целые секторы экономики. В свою очередь, это создаст предпосылки для ускорения экономического роста. Потому что каждый из нас желает жить в успешной стране. А такой ее сделать можем только вместе!" - отметил глава ГНС ​​Верланов на своей странице в социальной сети Facebook.

Также на встрече председатель ГНС Сергей Верланов заверил, что внедрение РРО не создает дополнительного давления на бизнес.

"Согласно принятых законопроектов №1053-1 и №1073 фискализация чеков, которая сегодня происходит в классическом кассовом аппарате, после вступления в силу законодательных изменений, будет проходить на фискальном сервере ГПС для программных РРО", - заявил Верланов.

Более того, отметил председатель ГНС, данные законы никоим образом не изменяют и упрощенную систему налогообложения, ведь под их действие не подпадают плательщики единого налога, которые относятся к 1-й группе, то есть чей годовой доход не превышает 300 тыс. гривен.

Отдельно глава ГНС ​​Сергей Верланов подчеркнул, что государство не будет обязывать покупать классические кассовые аппараты тех, кто, согласно принятых законов, должны использовать регистраторы расчетных операций.

По его словам, компании смогут или бесплатно пользоваться новейшим программным РРО, которое будет предоставлять Государственная налоговая служба, или же разработать собственное: закон дает возможность использовать решения от других разработчиков.

"За следующие 6 месяцев мы планируем принять нормативную базу и провести все необходимые тестирования для того, чтобы сделать переходный период для бизнеса комфортным. Доступ к этому сервису будет абсолютно открытым. Рядом с бесплатным программным обеспечением, которое будет предоставлять ГНС, компании смогут разработать собственное программное обеспечения, которым будет пользоваться бизнес", - рассказал глава Государственной налоговой службы.

Напомним, за 9 месяцев 2019 налоговые поступления в бюджеты всех уровней и государственных целевых фондов увеличились на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.