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07 жовтня 2019, понеділок, 19:31 161
Фінанси 2019-10-07T21:45:01+03:00
Українські Новини
Впровадження РРО не створює додаткового тиску на бізнес, – Верланов

Впровадження РРО не створює додаткового тиску на бізнес, – Верланов

Сергій Верланов. Фото: прес-служба
Сергій Верланов. Фото: прес-служба

За наступні 6 місяців Державна податкова служба (ДПС) України планує провести всі необхідні тестування, щоб запровадження нових правил роботи з реєстраторами розрахункових операцій (РРО) було максимально комфортним. У свою чергу, представники бізнесу висловили готовність надати конкретні рекомендації та пропозиції щодо запровадження РРО у рамках постійного діалогу з ДПС.

Про це йшлося на зустрічі голови ДПС Сергія Верланова з представниками бізнесу та експертного середовища про майбутнє запровадження новітніх правил застосування РРО, яка відбулася сьогодні, 7 жовтня.

"Все це дає добрий знак для захисту прав споживачів та сумлінних представників бізнесу, що дасть можливість вивести із тіні цілі сектори економіки. В свою чергу, це створить передумови для пришвидшення економічного зростання. Тому що кожен з нас бажає жити в успішній країні. А такою її зробити можемо лише разом!" - зазначив очільник ДПС Верланов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Також на зустрічі голова ДПС Сергій Верланов запевнив, що впровадження РРО не створює додаткового тиску на бізнес.

"Відповідно до ухвалених законопроектів №1053-1 та №1073 фіскалізація чеків, яка сьогодні відбувається в класичному касовому апараті, після набуття чинності законодавчих змін, проходитиме на фіскальному сервері ДПС для програмних РРО", - заявив Верланов.

Більше того, зазначив голова ДПС, дані закони жодним чином не змінюють і спрощену систему оподаткування, адже під їхню дію не підпадають платники єдиного податку, що належать до 1-ї групи, тобто чий річний дохід не перевищує 300 тис. гривень.

Окремо голова ДПС Сергій Верланов підкреслив, що держава не зобов’язуватиме купувати класичні касові апарати тих, хто, відповідно до ухвалених законів, мають використовувати реєстратори розрахункових операцій.

За його словами, компанії зможуть або безкоштовно користуватися новітнім програмним РРО, яке надаватиме Державна податкова служба, або ж розробити власне: закон дає можливість використовувати рішення від інших розробників.

"За наступні 6 місяців ми плануємо прийняти нормативну базу і провести всі  необхідні тестування для того, щоб зробити перехідний період для бізнесу комфортним. Доступ до цього сервісу буде абсолютно відкритим. Поруч з безкоштовним програмним забезпеченням, яке надаватиме ДПС, компанії матимуть можливість розробити власне програмне забезпечення, яким користуватиметься бізнес", - розповів очільник Державної податкової служби.

Нагадаємо, за 9 місяців 2019 року податкові надходження до бюджетів всіх рівнів і державних цільових фондів збільшилися на 18,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

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