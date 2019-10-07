Полиция рассматривает 4 версии причин аварийной посадки транспортного самолета около Львова

Полиция рассматривает 4 версии причин аварийной посадки транспортного самолета АН-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс" (Киев) около Львова 4 октября во время которой погибли 5 человек.

Об этом на пресс-конференции во Львове сообщил заместитель начальника следственного управления Главного управления Национальной полиции во Львовской области Андрей Кумечко, передают Українські Новини.

"Ошибка пилота, ошибка командно-диспетчерского пункта, техническая неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия - полицейские отрабатывают такие версии авиакатастрофы на Львовщине", - сообщил он.

По его словам, это был плановый рейс - самолет следовал из Испании в Турцию через город Львов и перевозил груз поперечных усилителей дверей и крыш к автомобилям Renault.

Сейчас отрабатываются такие версии причин авиакатастрофы - ошибка пилота, ошибка командно-диспетчерского пункта, техническая неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.

Полицейские изъяли бортовой самописец самолета, документацию и направили их на соответствующие исследования.

"В производстве также назначен ряд экспертиз, которые дадут возможность окончательно установить причины того, что произошло. Кроме того, как только позволит их состояние здоровья, мы опросим членов экипажа", - отметил Андрей Кумечко.

По факту было открыто уголовное производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до десяти лет.

Как сообщали Українські Новини, 5 человек погибли и 3 госпитализированы в результате аварийной посадки в пятницу транспортного самолета Ан-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс" (Киев) во Львовской области.