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07 жовтня 2019, понеділок, 17:12 5
Події 2019-10-07T17:13:47+03:00
Українські Новини
Поліція розглядає 4 версії причин аварійної посадки транспортного літака біля Львова

Поліція розглядає 4 версії причин аварійної посадки транспортного літака біля Львова

Поліція розглядає 4 версії причин аварійної посадки транспортного літака АН-12 авіакомпанії "Україна Аэроальянс" (Київ) біля Львова 4 жовтня під час якої загинуло 5 осіб.Про це на прес-конференції у Львові повідомив заступник начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Андрій Кумечко, передають Українські Новини."Помилка пілота, помилка командно-диспетчерського пункту, технічна несправність літака і несприятливі метеоумови - поліцейські відпрацьовують такі версії авіакатастрофи на Львівщині", - повідомив він.За його словами, це був плановий рейс - літак прямував з Іспанії до Туреччини через місто Львів і перевозив вантаж поперечних підсилювачів дверей і дахів до автомобілів Renault. Зараз відпрацьовуються такі версії причин авіакатастрофи - помилка пілота, помилка командно-диспетчерського пункту, технічна несправність літака і несприятливі метеоумови. Поліцейські вилучили бортовий самописець літака, документацію і направили їх на відповідні дослідження. "У виробництві призначено ряд експертиз, які дадуть можливість остаточно встановити причини того, що сталося. Крім того, як тільки дозволить стан здоров'я, ми опитаємо членів екіпажу", - зазначив Андрій Кумечко.За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу.Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк до десяти років.Як повідомляли Українські Новини, 5 осіб загинули і 3 госпіталізовані в результаті аварійної посадки в п'ятницю транспортного літака Ан-12 авіакомпанії "Україна Аэроальянс" (Київ) у Львівській області.

 

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