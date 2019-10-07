Cеть "БРСМ-Нафта" выступила спецпартнером международного соцпроекта "Город профессий"

Помощь в развитии и образовании детей – одна из важнейших составляющих программы социальной ответственности "БРСМ-Нафта". Отныне компания помогает малышам разобраться, что же такое "профессия", какой она бывает. И в будущем, более осознанно подходить к выбору своего дела.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Поддержка духовного развития, как и активного, здорового образа жизни, опека над специальными учреждениями для детей с особыми потребностями и воспитанниками детских домов – эти и другие социальные проекты, инициируют в компании собственники "БРСМ-Нафта" Андрей Биба и Светлана Биба. 10 лет назад эти проекты стали добавляться в корпоративную программу и теперь являются традиционными для компании и ее сотрудников.

С сентября 2019 года "БРСМ-Нафта" стала еще и партнером большого национального проекта, который дает малышам возможность познакомиться с разными профессиями, раскрыть свой потенциал и выбрать дело по душе. К сожалению, по статистике, сегодня свыше половины выпускников вузов не работают по специальности. Причина этого заключается в отсутствии своевременной профориентации, недостатке информации и шаблонном отношении к выбору профессии. Поэтому новая инициатива призвана исправить ситуацию.

5 октября, на территории парка Шевченко, в Киеве, в рамках национального проекта "Город профессий" "БРСМ-Нафта" представила детский автозаправочный комплекс (АЗК), где детвора могла попробовать себя в роли операторов станции, помощников операторов, пистолетчиков, автовладельцев и т. д.

Тут дети катались на машинках, учились самостоятельно их заправлять, помогали делать кофе и изучали способы приготовления различных видов хот-дога, учились работать на кассе и рассчитывать клиентов за покупки. Ведь современный автозаправочный комплекс "БРСМ-Нафта" – это не только топливо, но и большой магазин, а также место для отдыха, где водители могут выпить кофе, вкусно пообедать, купить самые разные товары. Эта идея полностью воплощена и в детской миниатюре АЗК в "Городе профессий". Дети получают мастер-класс, в игровой форме постигают азы профессии и приобретают первый взрослый опыт, который в будущем поможет им правильно сориентироваться в выборе специальности.

Кроме того, проект "Город профессий" в Киеве позволил компании интегрировать в обучающий игровой процесс на свежем воздухе, еще и деток из подопечного Уманского межрегионального центра социально-психологической реабилитации детей.

Как отметил собственник сети "БРСМ-Нафта" Андрей Биба: "Абсолютно для всех детей, особенно тех, которые оказались без родительской поддержки – важно показать, что в реальном мире различные блага зарабатываются своей профессией. Чтобы обрести самостоятельность, обустроить свою жизнь и реализоваться, необходимо обучаться и развивать специальные навыки и таланты. И главное, - любить то дело, которое ты выбрал в жизни как свою профессию".

Импровизированный "Город профессий" разворачивается в парковых зонах, его посещают тысячи маленьких гостей. В Киеве - проект закончил свое путешествие по разным городам Украины. Следующий сезон открывается весной 2020 года, где маленьких специалистов будут ждать новые интересные локации, воссоздающие мир бизнеса и современных профессий.

Справка

Национальная сеть "БРСМ-Нафта" - это 159 современных автозаправочных комплексов по всей территории Украины. Собственниками сети являются украинский предприниматель Андрей Биба и его жена Светлана Биба.