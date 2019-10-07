Глава "Мирноградугля" Зорин оказался фигурантом уголовных дел, – СМИ

Глава комиссии по реорганизации государственного предприятия (ГП) "Мирноградуголь" Александр Зорин оказался фигурантом целого ряда уголовных дел, в том числе и о расхищении собственности шахт на предыдущих местах работы.

Об этом сообщило интернет-издание 368.media, ссылаясь на материалы собственного расследования.

Первоначально на место главы "Мирноградугля" планировали назначить бывшего мэра Харцызска Валерия Дубового, поддержавшего сепаратистов. После того, как эта информация была обнародована, министр Игорь Насалик заменил приказ, назначив Зорина. "По данным источников редакции в Минэнерго, его назначили по протекции директора департамента угольно-промышленного комплекса Александр Владыченко, который согласился работать в пользу Коломойского", - говорится в материале.

Издание отмечает, что ранее Зорин возглавлял ГП "Волыньуголь" (с осени 2016 по начало 2018 года), до этого работал на ОП "Шахта "Кураховская", входящей в состав ГП "Селидовуголь".

Однако ранее не было известно о судимости Зорина. Журналисты опубликовали справку Красноармейского суда Донецкой области, выданную в июле 1997 года. В документе указано, что Александр Зорин осужден по ст. 167 Уголовного кодекса Украины (в старой редакции — халатность) к 2 годам лишения свободы. "Приговор отсрочили на один год. Обвинение по факту растраты (ст. 86 УК) доказать не смогли. В итоге, Зорина передали коллективу ГКК "Краснолиманская" для перевоспитания. В справке указано, что на то время приговор еще не вступил в силу, однако обвиняемый успел пробыть под стражей с февраля по июнь 1997 года", - указано в материале.

Кроме того, редакция 368.media нашла ряд уголовных производств, связанных с периодом руководства Зорина ГП "Волыньуголь". "В прокуратуре есть дело о том, как менеджмент госпредприятия в сговоре ЧАО "Берти" с 2016 по 2017 годы растратили 2 млн гривен на покупке конвейерной шахтной ленты. В другом уголовном производстве говорится о том, что с сентября по декабрь 2016 года должностные лица ГП "Волыньуголь" и шахты "Бужанская" закупали товары и услуги по завышенным ценам", - сказано в материале.

Кроме того, по шахте "Бужанская" полиция открыла дело по признакам халатности из-за разукомплектование и снятие с производственного процесса установки ГП-1000 "Грохот". "Именно горняки шахты "Бужанская" требовали уволить Зорина и даже заявили на него в правоохранительные органы. В августе 2017 года полиция открыла дело по ч. 1 ст. 272 УК. Глава местного профсоюза Богдан Макарчук тогда заявил, что горняков достали нечеловеческие условия труда и игнорирование требований безопасности в лаве №444, что может привести к трагедии. Ситуацию при Насалике спустили на тормозах", - отметило издание.

"Однако самыми резонансными является дела о разворовывании оборудовании и сырья на закрывающейся ГП "Шахта №1 Нововолынская" и отчуждение залогового имущества ГП "Волыньуголь". В январе этого года и.о. директора шахты вручили подозрение по ч. 2 ст. 367 УК из-за пропажи оборудования и сырья на 10,3 млн гривен", - напомнили журналисты.

По данным издания, Зорин ориентируется в работе на бизнесмена Игоря Коломойского.

"В августе СМИ разместили материал о том, что ГП "Мирноградуголь" получило от энергетиков 50 млн гривен на запуск новой лавы на госшахте "Капитальная". Деньги пошли в счет будущих поставок угля. При этом шахтеры не получили деньги за ранее проданное топливо через ГП "Госуглепостав". В "Центрэнерго" решили не рассчитываться за него", - говорится в материале.

В интервью журналистам Зорин заявил, что на предприятии приняли решение обойти технологическую цепочку, а именно потратить 2 млн гривен на конвейер, чтобы не подавать уголь на ЦОФ "Мирноградская", а выгружать его самостоятельно для продажи. Фабрика же не выплачивает шахтерам деньги как раз из-за отказа "Центрэнерго" отдавать долги ГП "Госуглепостав".

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